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鑰匙可打開別家娃娃機台 台主行竊同行公仔

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

34歲陳姓男子平時透過擺設娃娃機台營利，他發現娃娃機部份機台型號、設計相似，連鑰匙都可以相通，日前他將歪腦筋動在其他家的娃娃機台上，以自身所持有的機台鑰匙，打開其他店家的娃娃機台，偷走內部價值1萬3000元的公仔；警方接獲被害店家報案後，近日循線將陳男通知到案，詢後依竊盜罪函送台北地檢署偵辦。

據了解，陳男過去曾涉竊盜、詐欺案，平時是娃娃機台台主，持有機台櫥窗鑰匙，他6月10日凌晨3時許又對台北市萬華區民和街上一間娃娃機台店動歪腦筋，他見店內機台與自身持有的鑰匙相符，並無加裝鎖頭，便拿鑰匙打開機台，偷走內部10盒動漫海賊王、七龍珠等公仔，總價值達1萬3000元。

受害的43歲林姓台主發現商品遭竊，立刻報警處理，警方獲報後掌握陳男身分，日前通知他到案，陳男到案後對犯行坦承不諱，警詢後依竊盜罪嫌將其送辦。

有娃娃機台台主指出，雖機台型號、鎖頭可能相符，但都會再設計防盜鎖孔，供台主加裝鎖頭，避免被有心人打開；若台主貪圖方便，未加裝鎖頭，的確會讓有心人有機可趁。

陳姓男子以自身擁有的娃娃機鑰匙，行竊他家娃娃機台內商品。圖／讀者提供
陳姓男子以自身擁有的娃娃機鑰匙，行竊他家娃娃機台內商品。圖／讀者提供

竊盜 詐欺

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