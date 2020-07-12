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爸爸欠債1500萬 本票偽造兒子簽名背書吃官司
台中市蘇姓男子積欠3年前積欠游姓男子1500萬的債務，蘇開出6張本票給游，游要求支票需有蘇兒子簽名共同擔保，蘇因此偽造兒子的簽名後交付給游，游後來將支票轉讓給李，未料李向法院聲請支付票款，全案在台中地院審理時，蘇承認兒子的簽名是偽造的，因而吃上偽造文書官司，台中地院審理後，因蘇已與李達成和解，判蘇5月徒刑，得易科，緩刑4年。
根據判決書，蘇姓男子在2017年間積欠游姓男子1500萬元的債務，游要求蘇的兒子共同擔保負責，蘇分別在2張240萬、2張360萬、1張300萬、1張120萬的本票上偽造兒子的簽名後，交付給游。
游收下本票後，將本票轉讓給李姓男子，但李發現本票無法支付，因此在2018年間向台中地院聲請給付票款，全案審理時，蘇承認本票上的兒子簽名是由他偽造，全案另依偽造文書罪起訴。
台中地院審酌，蘇未經兒子同意，擅自偽造兒子的簽名，法治觀念薄弱，但考量蘇已坦承犯行，取得而兒子原諒，也且已與李姓男子成立調解，目前正在分期履行調解內容，犯後態度尚可，全案依偽造文書罪，判刑5月，得易科，緩刑4年，可上訴。
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