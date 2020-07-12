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停車糾紛罵鄰居5個字 代價罰6千
郭姓男子今年4月間，將駕車停在他台南市住處前，藍姓鄰居要開車出門，按喇叭示意郭移車，經郭到場後不滿藍按壓喇叭，涉嫌以台語「五字經」髒話辱罵藍，台南地院依郭觸犯公然侮辱罪，判處罰金6千元，全案可上訴。
判決說，郭（39歲）與藍是鄰居，藍今年4月2日下午1點多，駕駛車輛行經其台南市住處前巷口時，因郭所有車輛停放在該處阻礙其通行，藍按壓喇叭示意郭移車，郭到場後不滿藍按壓喇叭，在巷口，當場以台語口出五字經髒話辱罵藍，藍不堪受辱而報警處理，法辦起訴。始查悉上情。
法官認為郭所為，觸犯刑法第309條第1項公然侮辱罪，法官審酌郭和與藍為鄰居，不思以理性態度溝通解決問題，僅因停車糾紛，即出言辱罵人，缺乏尊重他人名譽法治觀念，念在郭犯後坦認犯行，已有悔意，量處其刑，得易服勞役。以資警惕。
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