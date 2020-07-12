快訊

日職／結束連13場板凳 王柏融重返先發打線

聽新聞
test
0:00 / 0:00

停車糾紛罵鄰居5個字 代價罰6千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

郭姓男子今年4月間，將駕車停在他台南市住處前，藍姓鄰居要開車出門，按喇叭示意郭移車，經郭到場後不滿藍按壓喇叭，涉嫌以台語「五字經」髒話辱罵藍，台南地院依郭觸犯公然侮辱罪，判處罰金6千元，全案可上訴。

判決說，郭（39歲）與藍是鄰居，藍今年4月2日下午1點多，駕駛車輛行經其台南市住處前巷口時，因郭所有車輛停放在該處阻礙其通行，藍按壓喇叭示意郭移車，郭到場後不滿藍按壓喇叭，在巷口，當場以台語口出五字經髒話辱罵藍，藍不堪受辱而報警處理，法辦起訴。始查悉上情。

法官認為郭所為，觸犯刑法第309條第1項公然侮辱罪，法官審酌郭和與藍為鄰居，不思以理性態度溝通解決問題，僅因停車糾紛，即出言辱罵人，缺乏尊重他人名譽法治觀念，念在郭犯後坦認犯行，已有悔意，量處其刑，得易服勞役。以資警惕。

郭姓男子因停車糾紛，不滿藍姓鄰居按喇叭要他移車 ，涉嫌以台語五字經髒話辱罵藍，台南地院依郭觸犯公然侮辱罪，判處罰金6千元。圖／本報資料照片
郭姓男子因停車糾紛，不滿藍姓鄰居按喇叭要他移車 ，涉嫌以台語五字經髒話辱罵藍，台南地院依郭觸犯公然侮辱罪，判處罰金6千元。圖／本報資料照片

公然侮辱 台語

延伸閱讀

中職／潘忠韋等待骨髓配對 中信兄弟鼓勵球迷加入建檔

NBA／美參議員批聯盟雙標 遭知名記者髒話問候

影／台中知名壽司店「人肉」占位遭諷 警：私人地無違規

熱爆！哈士奇公園跑步竟當場倒地 口吐白沫

相關新聞

懷孕印尼愛滋女交4男友失聯 今在桃園被尋獲

國內1名印尼女子懷孕且感染愛滋病，並冒用同是印尼籍女子的證件準備墮胎被識破，該印尼女子今天凌晨在桃園被專勤隊尋獲。

染愛滋懷孕女移工趴趴走 凌晨平鎮訪友人未遇被逮

31歲印尼籍女移工來台近1年，今年逃逸在外，她懷孕6個月，日前冒用另1名女移工身分前往雲林一家婦科墮胎，遭區公所拒絕，卻...

爸爸欠債1500萬 本票偽造兒子簽名背書吃官司

台中市蘇姓男子積欠3年前積欠游姓男子1500萬的債務，蘇開出6張本票給游，游要求支票需有蘇兒子簽名共同擔保，蘇因此偽造兒...

停車糾紛罵鄰居5個字 代價罰6千

郭姓男子今年4月間，將駕車停在他台南市住處前，藍姓鄰居要開車出門，按喇叭示意郭移車，經郭到場後不滿藍按壓喇叭，涉嫌以台語...

工人賣帳戶涉詐欺 辯假日無法掛失法官不採信

台中市林姓男子是水電工，涉嫌在去年3月間將郵局存簿、金融卡交給詐騙集團後，詐騙集團在同年月以網路購物付款設定錯誤為由，騙...

偽造診斷證明 老師有薪假360天

台北市一名陳姓國小老師，被控五度變造醫師診斷證明，校方以為陳罹患癌症，需要長期休養，不但准予核假，還支付病假期間薪資，結...

網上簽賭不同判決激盪 盼司法統一見解

近來美國因受新冠肺炎影響，不論是ＮＢＡ職籃或ＭＬＢ職棒都停賽，加上香港六合彩賽馬會也停業，許多好賭之徒轉向台灣地下五三九...

網上簽賭 有罪無罪竟看運氣？

台南黃姓男子去年用LINE請上手簽賭香港六合彩，被檢方依賭博罪起訴，台南地院認為，網路簽賭與賭博罪定義的「公共場所」或「...

台南警一分局勤指中心主任酒駕騎車載友人 記大過調職

台南市第一分局勤務指揮中心主任謝家盛昨晚與友人吃飯，酒後騎乘機車返家途中未戴安全帽，今天凌晨1時37分行經永康區復華一街...

罹癌得長期休養？國小教師涉變造診斷證明 詐薪資80萬

台北市一名陳姓國小老師，涉嫌五度變造醫師的診斷證明書，讓學校誤以為他因罹患癌症，得長期在家休養，卻在請假期間出國。校方延...

明起強制休「防疫假」？男學生轉傳疫情假消息挨罰2千

新冠肺炎疫情最高峰時，高雄市朱姓男學生在Line群組轉發「台灣明天起實施COVID- 19 新型冠狀病毒假期兩星期」假訊...

強風吹落出租公寓陽台木板砸死人 房客遭訴、房東免責

新北市一名婦人2年前遭6樓出租公寓陽台掉落的木板砸中頭部，送醫急救仍宣告不治，婦人家屬指控劉姓房東及梁姓房客未善盡維護管...

熱門新聞

印尼愛滋女仍趴趴走 還曾和台灣男多次性交懷孕

台南爺爺路邊賣芒果遭男子拿芒果砸頭 引眾怒警追查

新竹縣超速取締地雷路段 半天就開罰超過170件違規

台南老人賣芒果遭人拿芒果砸頭引眾怒 砸人男到案否認

影／疑建築工地施工不慎 永和路面塌陷疏散70戶79人

懷孕印尼愛滋女交4男友失聯 今在桃園被尋獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。