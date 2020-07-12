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紐時：中伊將簽經濟協議 恐成美中關係新引爆點

懷孕印尼愛滋女交4男友失聯 今在桃園被尋獲

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導

感染愛滋病的逃逸印尼籍女移工。記者蔡維斌／翻攝
感染愛滋病的逃逸印尼籍女移工。記者蔡維斌／翻攝

國內1名印尼女子懷孕且感染愛滋病，並冒用同是印尼籍女子的證件準備墮胎被識破，該印尼女子今天凌晨在桃園被專勤隊尋獲。

這名外表長相清秀年約20多歲印尼籍逃逸女移工，曾在雲林沿海工作，但平時多半在嘉義地區活動，上月8日她冒用同是印尼籍的身分證，再由2名印尼男子及1女子陪同到雲林一家婦產科診所墮胎，當時她因已懷孕6個月，醫生無法幫她做人工流產，她就自行離去。

該診所當時曾幫她抽血產檢，沒想到驗血報告出來，竟發現她愛滋病HIV反應呈陽性，馬上通報雲林縣衛生局

衛生單位追查並發現這名逃逸女移工，有４名台灣男友，她每周都會到嘉義找男友約會並發生性行為，目前也正積極追查這4名男子的身分。

印尼 愛滋病 衛生局

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