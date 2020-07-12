工人賣帳戶涉詐欺 辯假日無法掛失法官不採信

台中市林姓男子是水電工，涉嫌在去年3月間將郵局存簿、金融卡交給詐騙集團後，詐騙集團在同年月以網路購物付款設定錯誤為由，騙得2人，得贓款7.7萬元，警方循線查獲林，林否認涉案，辯稱周五發現遺失時，郵局已關門，直至週一上班才到郵局掛失。台中地院審理後，以林在帳戶失竊前將現金提領一空，帳戶遭竊卻沒有馬上報案、掛失，且郵局有24小時掛失服務等，不採信林辯詞，依詐欺罪判刑4月。

根據判決書，林姓男子在法院審理時辯稱，他不確定何時遺失存摺、金融卡及密碼，只知道發現遺失存簿、金融卡時是禮拜五，也不知道在哪裡遺失，當下沒有掛失也沒有向警方報案，直到星期一才去重辦，因為當天找到郵局已經是晚上了，不知道如何掛失，也不知道金融機構有24小時掛失服務，去郵局辦理掛失重辦時，郵局人員告知帳戶已是警示帳戶。

台中地院合議庭認為，林將金融卡、存簿、密碼全部放在一起，不符合常情，另外林的帳戶在接受被害人匯款前，帳戶已先提領一空，與過去幫助詐欺犯的案例相符，林的金融卡、存簿遺失後，也沒有馬上報案、掛失，反而事隔兩天後，才到郵局掛失，也沒有其他事證支持辯詞，認定林犯罪事證明確，依詐欺罪判刑4月，得易科12萬元，可上訴。