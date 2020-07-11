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偽造幼童病歷詐領健保費 醫師遭判刑可上訴

中央社 / 高雄11日電

高雄市「溫有諒醫院」復健科醫師賀中權，自102年起免費開設幼兒感覺統合訓練課程，涉嫌偽造幼童病歷詐領健保費84萬8029元，今年6月遭橋頭地院判刑，得易科罰金、緩刑3年。全案可上訴。

根據橋頭地方法院判決書，依詐欺取財判醫院副院長、復健科醫師賀中權刑期8個月；偽造私文書罪5個月、得易科罰金新台幣15萬元，均緩刑3年，須支付國庫120萬元。

位於路竹區延平路上的溫有諒醫院，102年間推出「兒童專注力訓練班」、「感覺統合訓練班」等課程，發傳單給幼兒園可免費參加。

依法院判決書，有3家幼兒園共62名分別為2到6歲的幼兒報名；事後有一名幼童因感冒，家長帶到診所看病時，醫生發現病歷上有治療發展遲緩的病史，因此詢問細節，家長卻不知情，診所醫生認為可疑，通報健保署，全案因此曝光。

這家醫院已改名溫賀睿和醫院，依院方官網表示「自民國65年開業迄今，醫院經營心路歷程由公、勞、農、學保時期進入全民健康保險的服務，秉持社區醫療重要守門員的溫有諒，以關懷服務鄉親，視病猶親之服務精神，對社區民眾提供最關懷、親切及可近性的醫療服務，不斷提升醫療品質及永續服務的精神，永遠是溫有諒不變的承諾。」

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