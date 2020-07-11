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罹癌得長期休養？國小教師涉變造診斷證明 詐薪資80萬

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

台北市一名陳姓國小老師，涉嫌五度變造醫師的診斷證明書，讓學校誤以為他因罹患癌症，得長期在家休養，卻在請假期間出國。校方延長病假並支付多達74萬餘元薪資，後來案情曝光，又追出陳涉詐領5年多的交通補助費5萬多元，不法所得80萬餘元。士林地檢署依詐欺、偽造為書罪嫌起訴。

起訴指出，陳姓教師2018年3月在國軍桃園醫院就診，取得醫師診斷證明書，上頭記載「宜在家休養壹週」，但陳卻在醫院旁的便利商店，用預先擅打的「宜長期在家休養」紙條，黏貼覆蓋原診斷證明，經彩色影印後，至醫院批價用印，持變造的診斷證明書，向學校申請延長病假，使學校誤認因癌症需長期休養，核予延長病假129日（2月21日至6月30日止），支付薪資26萬餘元。

同年8月在開學前，陳又以同樣手法二度變造診斷證明書，校方先讓陳請假，再要求補上診斷證明書正本。陳再度到醫院就診，第三度變造診斷證明書，以同樣手法黏貼覆蓋影印，向醫院批價用印，補正請假手續。校方誤認因罹患癌症需長期休養，延長病假142日（8月30日至2019年1月18日止），支出29萬餘元。

陳2019年1月16日再度看診，第四度變造診斷證明，這時校長要求需要有明確休養日期醫囑，才能核假，陳因此未得逞。同年3月間，陳再度看診，經醫師診斷「目前病況已康復」，卻第五度變造診斷證明書，黏貼影印「建議在家休養壹個月」，向學校延長病假89日，領到18萬餘元薪資。

陳姓教師經廉政署調查，延長病假詐得薪資，又追出詐領交通補助費，陳在同一所學校工作長達9年，與朋友租屋在距離學校650公尺處，卻找新北市邱姓朋友同意代收郵件，隱瞞實際租屋居所，申請每日70元交通補助費，共計5年多詐領5萬多元。

陳均坦承變造5次診斷證明，且未曾住在新北市房屋。校方則稱，誤以為陳罹患癌症，需要長期休養，才會核假，支出病假期間薪資。

檢察官認定，陳姓教師五度變造診斷證明書，三度延長病假，詐得薪資共計74萬餘元，再加上詐領的交通補助5萬餘元，共計不法所得80萬餘元，全案依照詐欺、偽造文書等罪罪嫌起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

偽造文書

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