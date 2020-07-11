明起強制休「防疫假」？男學生轉傳疫情假消息挨罰2千

新冠肺炎疫情最高峰時，高雄市朱姓男學生在Line群組轉發「台灣明天起實施COVID- 19 新型冠狀病毒假期兩星期」假訊息，謠傳所有上班族、學生強制性休假，誇張不實的消息遭民眾檢舉。橋頭地院岡山簡易庭認定朱涉散布謠言，日前依社會秩序維護法，裁處2千元罰鍰，可抗告。

嚴重特殊傳染肺炎中央流行疫情指揮中心數月前接獲民眾檢舉，指稱Line群組流傳「台灣明天起實施COVID- 19 新型冠狀病毒假期兩星期」，訊息明確指到，所有上班族、學生從2020年3月17日開始強制性休假，以免傳播疫病，訊息末甚至附上連結http ://bit.ly/Mand atorypaidleave，要觀覽者查看「您縣市是否已列出」。

中央流行疫情指揮中心函轉湖內分局偵辦，警方循線查獲朱男用暱稱「台台」3月18日深夜在Line群組散播假消息；朱到案坦承未經查證就轉發該則訊息，警方認定他影響公共安寧，涉嫌違反社會秩序維護法，依法移送岡山簡易庭裁處。

簡易庭法官審理，指出新冠病毒橫掃全球，社會大眾對病毒傳染正值驚懼之際，任何涉及疫情、防疫物資等不實消息，都足以造成人心惴惴不安，任何人在發布新冠病毒肺炎相關訊息前，應盡更高度的注意義務，況且，國內成立中央流行疫情指揮中心，新聞管道也多元，只要發文者稍加查證，就能輕易判斷訊息真偽，朱卻毫未查證就逕自散布，自當屬於散布謠言。