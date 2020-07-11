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南投議員陳昭煜涉貪判2年 擬選集集鎮長放棄上訴

中央社 / 南投縣11日電

南投縣議員陳昭煜遭依貪污治罪條例判2年，緩刑2年，褫奪公權2年，但陳昭煜放棄上訴，全案確定，缺額由「落選頭」王秋淑遞補，陳昭煜今天說，放棄上訴是規劃選集集鎮長。

中央選舉委員會昨天發布公告，南投縣議會第19屆議員陳昭煜，因犯貪污治罪條例，經南投地方法院判2年，緩刑2年，褫奪公權2年，全案6月29日確定，依公職人員選舉罷免法規定，地方民意代表當選人有褫奪公權尚未復權情形時，缺額由落選人依得票數高低順序遞補，遞補當選人王秋淑，推薦政黨民主進步黨。

民進黨縣議員陳昭煜民國105年12月13日、107年4月12日未出席縣議會會議，事後補簽到，領取出席費等津貼，2次共新台幣4900元，南投地方法院今年5月20日依貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物罪」判應執行2年，緩刑2年，褫奪公權2年。全案可上訴。

案件只是一審判決，若依以前有「卡到」官司的縣議員做法，通常會上訴，待案件定讞，任期也近尾聲，陳昭煜放棄上訴，這項決定可說不常見，對此，陳昭煜今天接受中央社記者訪問說，不能接受判決結果，也有決心爭取清白，但他規劃公元2022年參選集集鎮長，延續對鄉親服務，「若繼續上訴，不知道要搞到何時」才能定讞，所以不得不放棄上訴。

陳昭煜表示，從政20年，長期關懷弱勢、專注地方服務，承認自己有行政疏失，但當時是縣議會人員拿給他補簽，「又不是我自己去翻抽屜拿來簽」，況且補簽的日期當天都是忙選民事務，「4900元，用貪污罪辦我」，相信鄉親自有公評，他禁得起考驗。

法界人士指出，陳昭煜被判2年，緩刑2年，褫奪公權2年，放棄上訴而使全案定讞，雖然因緩刑不必入獄服刑，但緩刑適用範圍不包含褫奪公權，褫奪公權期間不得任公務員、成為公職候選人。

貪污 集集

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