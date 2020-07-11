工人修招牌觸電身亡 台電判賠197萬元

一名李姓工人維修招牌時觸電身亡，家屬認為是台電接戶線外表龜裂、銅線外露而漏電至招牌，打官司求償。士院認為，台電未善盡保管責任，日前判決賠償李母197萬餘元，可上訴。

士林地方法院判決書指出，李姓工人於民國106年8月間，經公司指派前往一家小吃店維修直立式廣告招牌；當李男欲維修招牌邊框鋁條時觸電，隨即失去意識，送醫急救仍不治。

李姓工人的母親、2名女兒對台電提起求償訴訟，主張台電的接戶線接觸招牌鐵架，且接戶線中的動力線、中性線與鐵架接觸部分，有外表龜裂、磨損破皮及銅線外露等情形，導致漏電。

台電抗辯事故前都有派人巡視，但接戶線外觀無異常，龜裂、破損是當年颱風所致；而且接戶線與招牌並無法定安全距離，也無使用年限規範；台電無法針對接觸狀態強制招牌管理人改善，主張保管並無欠缺。

法官認為，接戶線只要一有龜裂、破損，就絕對不是安全狀態，台電也不否認只要發現破損就應馬上更換，因此，不能以沒有使用年限規範，免除保管不當的責任。

法官指出，招牌位處高處，台電僅派人在路面目視，無法確保線材妥適；而台電電纜線接觸招牌多年，身為公營事業且受電業法保障，可強制招牌管理人改善，也有其它方法可排除感電，但長年未見作為，未善盡保管責任，與違反職業安全衛生法安全規定的李男公司應負連帶賠償責任。

判決表示，台電為電業壟斷事業，卻礙於僵硬食古不化法規，未盡防止損害發生的注意義務，事發後未儘速與家屬協商，堅持任由被害人以司法程序求償，造成家屬身心煎熬，認為李姓工人的母親、2名女兒各可請求慰撫金新台幣150萬元。

法官計算指出，李姓工人的母親、2名女兒共可求償包括慰撫金在內的賠償金總計為592萬餘元，平均每人197萬餘元，但2名女兒已先與李男公司達成和解，並各受償超過197萬餘元，因此僅判台電賠償李母197萬餘元。