中油95無鉛汽油出包 加盟店求償近2千萬僅獲賠80萬

中油公司前年95無鉛汽油出包，追查發現是桃園煉油廠供應品質不穩，中油公布旗下油品不合格的直營、加盟店，桃園有間加盟店控訴，起初被列不合格名單，後又被告知油品無虞，導致生意慘淡、商譽受損向中油求償近2000萬元；法院以營業損失部分有依據，判中油得賠80萬元，可上訴。

加盟店主張，2018年10月16日中油煉製研究所不定期抽樣化驗，發現橫山站、大溪站及春日路站油品不合格，主因是桃園煉油廠供應的95無鉛汽油經銅片測試未過，經追查發現是桃煉廠重組油工廠所產的配料品質不穩定導致。

加盟店指出，中油發現油品不合格，第一時間竟是先抽換直營店11家油品，並於未告知加盟店油品出問題、有何應變措施下，就在同年10月21日揭露上百間油品有問題的加盟店名單，自己還被中油勒令停業，要求靜候油品更換、進一步化驗，認為中油對直營、加盟處理差別對待、令人寒心。

加盟店還說，後遲遲等不到中油來更換油品，詢問中油卻說他們檢驗合格、不必更換，他們那悶既然油品無虞，為何被列入名單公告？導致商譽毀損、營業慘淡，依停業損失、延遲金、商譽損失及營業損失等，一共向中油求償1937萬多元。

對此，中油表示，提供給該加盟店油料均符合國家標準，對方也未舉證具體營業損失數額，且僅在該店95無鉛汽油初驗超標至複驗合格間，建議加盟店暫停販售，並無勒令停業。

法院審酌，加盟店就停業損失、延遲金、商譽損失求償部分均屬無據，不予准許；至於營業損失部分，法院認為，中油提供給加盟店的油品品質正常，卻將該店名列有問題名單中，之後中油也沒公開澄清或更正，已經侵害加盟店信用、名譽權，導致營業損失，認定該部分求償有據。