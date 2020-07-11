虐嬰被重罰業者提告勝訴 新北市府將上訴

新北中和永和私立淯薪托嬰中心的負責人等3人，因兒虐遭新北社會局開罰14萬元並公告姓名。圖／報系資料照片 新北市永和區淯薪托嬰中心去年爆發虐嬰事件，立院因此修正兒少權法提高罰款金額1倍，新北市府重罰淯薪100萬元，並勒令停辦1年。但黃姓業者不服提出行政訴訟，近期判決竟勝訴，業者罰款、停辦處分都遭撤銷。市府社會局強調一定會上訴，不能讓業者豁免監督義務。

2018年間，淯薪前主任夏惠娟、前教保員師江珮柔及陳慧婷涉嫌對6名1歲嬰兒施暴，包括把孩子塞進櫃子、打腳底等。市議員張維倩召開記者會踢爆，社會為之譁然，許多人前往扔雞蛋、噴漆，夏出面受訪毫無悔意，直嗆媒體「那你想怎樣，請你告訴我，你想怎樣？」，還說「那不叫施暴，那叫情緒失控」。

新北市府快速行政處分，並公告夏惠娟等人姓名，勒令終身禁止再擔任教保工作，以免危害其他嬰幼兒，黃姓負責人因不知情處分不起訴；檢方則依強制及傷害罪名起訴3人，並聲請法官加重刑責，目前正在法院審理，前天首次開庭。兒少權法原本規定裁罰6萬元到30萬元，因此被修法提高上限到60萬元。

黃姓負責人認為當初事發突然，沒有妥善陳述的機會，而法律規定最高裁罰30萬元，市府卻重罰100萬元，顯然失當。隨後向衛福部訴願，但被駁回，轉提行政訴訟，上月底法官撤銷市府罰款及停辦處分，社會局本月7日接獲判決，馬上決定上訴。

社會局兒童托育科長林秀穗說，當初會裁罰100萬元，是因為情節極為重大，政府還因此修法加重罰則，市府基於行政裁量權決定加重警惕；至於停辦1年也被撤銷，因因罰金被撤銷的聯動結果，社會局一定會上訴，否則此例一開，負責人監督義務將被豁免，日後將更難以遏阻類似事件。

林秀穗說，全台發生虐嬰虐童事件幾乎都會勒令停辦，如台南中西區「新親親奶瓶」托嬰中心虐嬰也被勒令停辦1年，好讓負責人知道警惕，協助政府把關，如果連裁罰、停辦權都消失，恐怕日後類似案件會更多。