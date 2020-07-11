快訊

被盜的「被盜藝術展」？日本挑戰人性的「開放偷竊實驗展」

獨／侯友宜攔截蘇貞昌座車！蘇：冷氣政策你最會說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

水電工尋仇剪斷博士拇指 斷肢丟草叢害他無法接回

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

戴姓水電工和呂姓友人夥同1名少年，前年從新竹到桃園要對1名博士畢業的邱姓公司主管尋仇，3人製造假車禍上前圍堵，打破車窗闖入拿鋒利的月牙剪，硬生生將邱的左大拇指剪斷，還將斷肢丟棄害對方無法接回，刑事部分戴遭判6年4月，另民事法院則判戴、呂得賠償邱123萬多元，可上訴。

起訴指出，戴男（30歲）、呂男（31歲）及1名17歲少年2018年3月20日開車從新竹到桃園找邱男（40歲）尋仇，當天中午12點多邱開車載老婆要去產檢，戴等人尾隨對方到偏僻道路，故意從後追撞製造假車禍，又急駛到前方攔停。

3人隨即下車，各持鐵鎚砸破車窗、硬開車門，邱的妻子嚇的尖叫逃跑，呂則闖進車後座，由戴、少年站在車外壓制邱，邱的左手先是被呂拉到椅背後方，由呂拿出預藏的1把月牙剪，硬生生將邱左手拇指從虎口給剪斷，事成後3人隨即逃逸，並將斷肢、剪刀仍到草叢、水池至今未尋獲。

刑事部分，法院審酌戴侵害邱男自由，還將剪斷後的手指丟棄，導致對方難以接回，一審依重傷害、妨害自由等判他6年4月，呂男則通緝中；邱並提起附帶民事損害賠償，因邱已和少年父母和解，他並以拇指遭剪斷勞動力減損、精神撫慰金等，一共向戴、呂求償1066萬多元。

對此，戴男表示對於刑事判決認定不爭執，但自己已經被判重刑，沒有能力賠這麼多錢，呂男仍在逃逸中經通知未到場；法院審酌，邱經醫院認定勞動力減損為24％，依他年齡、最低工資計算應賠償105萬116元。

法院並審酌，邱男為博士畢業，戴則為水電工月薪約3萬元，考量邱男遭受暴力攻擊受傷，造成生活上不便與精神痛苦，精神撫慰金以80萬元為適當，判處戴、呂一共得賠償邱123萬3411元。

戴、呂為尋仇將邱男左手拇指剪斷，民事判2人得賠償邱123萬多元。記者曾健祐／攝影
戴、呂為尋仇將邱男左手拇指剪斷，民事判2人得賠償邱123萬多元。記者曾健祐／攝影

新竹 車禍 通緝

延伸閱讀

蘆洲國小大門前帶槍 男子準備尋仇被警方攔下

MLB／洗碗錯了嗎？小熊投手割傷恐趕不上開季

不輸男人 瑞芳社區婆婆媽媽學當水電工

水電工凱爸照顧腦麻兒 最大心願父子能對話

相關新聞

水電工尋仇剪斷博士拇指 斷肢丟草叢害他無法接回

戴姓水電工和呂姓友人夥同1名少年，前年從新竹到桃園要對1名博士畢業的邱姓公司主管尋仇，3人製造假車禍上前圍堵，打破車窗闖...

計程車司機載客闖紅燈肇事逃逸 3次酒駕前科判1年2月

53歲的黃姓計程車司機去年9月23日下午5時55分搭載乘客趕時間，沿經台南市北區和緯路3段與文賢2街路口闖紅燈，與機車騎...

中油95無鉛汽油出包 加盟店求償近2千萬僅獲賠80萬

中油公司前年95無鉛汽油出包，追查發現是桃園煉油廠供應品質不穩，中油公布旗下油品不合格的直營、加盟店，桃園有間加盟店控訴...

男子傻傻幫鄰居藏槍 意圖湮滅證據遭判刑

台北市警方2年前接獲舉報，新北市林姓男子涉持有改造槍枝，警方持索票登門查緝未獲，事後獲悉林男早一步將槍枝裝在一只霹靂包內...

虐嬰被重罰業者提告勝訴 新北市府將上訴

新北市永和區淯薪托嬰中心去年爆發虐嬰事件，立院因此修正兒少權法提高罰款金額1倍，新北市府重罰淯薪100萬元，並勒令停辦1...

比特犬狂咬土狗32秒 2個狗主人都被罰款

比特犬是農委會公告危險犬種，嘉義縣竹崎鄉街頭，最近上演比特犬狂咬土狗暴力事件，網友目擊錄影貼臉書社團，曾姓飼主凶猛比特犬...

花蓮體中涉假單據核銷 4人交保

檢調上月偵辦花蓮縣教育處工程採購弊案，意外查出花蓮體育高中疑似為核銷經費，透過縣體育會蒐集假單據核銷的案外案，漏夜約談體...

當街捅死工讀生 啃老男遭訴

蘇姓男子無業在家啃老，因父母拒絕接濟缺錢花用，當街持水果刀行搶欲赴網咖上班的劉姓工讀生，雙方拉扯過程中，蘇用刀刺進劉的心...

上班炒股21億 每月買賣1300筆 校長：金融教育

澎湖縣白沙鄉赤崁國小校長蔡樂生在上班時間炒股，縣府多次勸阻，懲處後仍依然故我，監察院調查，蔡樂生四年內買賣股票、進出股市...

12歲揀到槍彈 23歲販毒持槍防身判刑

田男在他12歲時揀到槍彈，去年在臉書社團刊登販毒訊息，經警網路巡邏時發現，佯裝購買大麻毒品，逮獲田嫌，查扣47公克大麻，...

營業秘密保護國安層級 法務部在竹科舉辦座談會

因營業秘密認定及保護，具有高度法律面及產業面專業性，法務部委請新竹地檢署今在新竹科學園區舉辦「營業秘密保護與制度精進」座...

120刀砍死酒友 長期酗酒思覺失調獲減刑判12年

桃園古姓男子向陳姓友人借宿被拒絕，心生不滿竟發狂持菜刀、殺魚刀砍死對方，陳的脖子幾乎被砍斷法醫鑑定陳全身有120處刀傷，...

熱門新聞

5度發生性關係…被國三男學生追求陷不倫戀 已婚女老師判緩刑

30歲甜美女師與國三生畸戀 師資留汙點難再獲聘

台鐵自強號彰化站內出軌 雙向列車皆延誤預計塞到深夜

禍首找到了！台南大新營區空氣飄異味嚴重 非工廠排放

台鐵140車次自強號在彰化火車站出軌 幸無人傷亡

台鐵自強號彰化出軌 內部推斷人為疏失：沒煞好車

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。