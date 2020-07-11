水電工尋仇剪斷博士拇指 斷肢丟草叢害他無法接回

戴姓水電工和呂姓友人夥同1名少年，前年從新竹到桃園要對1名博士畢業的邱姓公司主管尋仇，3人製造假車禍上前圍堵，打破車窗闖入拿鋒利的月牙剪，硬生生將邱的左大拇指剪斷，還將斷肢丟棄害對方無法接回，刑事部分戴遭判6年4月，另民事法院則判戴、呂得賠償邱123萬多元，可上訴。

起訴指出，戴男（30歲）、呂男（31歲）及1名17歲少年2018年3月20日開車從新竹到桃園找邱男（40歲）尋仇，當天中午12點多邱開車載老婆要去產檢，戴等人尾隨對方到偏僻道路，故意從後追撞製造假車禍，又急駛到前方攔停。

3人隨即下車，各持鐵鎚砸破車窗、硬開車門，邱的妻子嚇的尖叫逃跑，呂則闖進車後座，由戴、少年站在車外壓制邱，邱的左手先是被呂拉到椅背後方，由呂拿出預藏的1把月牙剪，硬生生將邱左手拇指從虎口給剪斷，事成後3人隨即逃逸，並將斷肢、剪刀仍到草叢、水池至今未尋獲。

刑事部分，法院審酌戴侵害邱男自由，還將剪斷後的手指丟棄，導致對方難以接回，一審依重傷害、妨害自由等判他6年4月，呂男則通緝中；邱並提起附帶民事損害賠償，因邱已和少年父母和解，他並以拇指遭剪斷勞動力減損、精神撫慰金等，一共向戴、呂求償1066萬多元。

對此，戴男表示對於刑事判決認定不爭執，但自己已經被判重刑，沒有能力賠這麼多錢，呂男仍在逃逸中經通知未到場；法院審酌，邱經醫院認定勞動力減損為24％，依他年齡、最低工資計算應賠償105萬116元。