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男出監後死亡家屬要國賠 獄方早告知可保外就醫

中央社 / 嘉義縣11日電

媒體報導「酒駕弟入監51天病危，身障姊繳清罰金卻收屍，怒提國賠」，法務部矯正署嘉義看守所秘書陳龍杰今天表示，早告知可申請保外就醫，怎可事後再要求國家賠償。

蘋果日報報導，罹患食道靜脈瘤的楊姓男子酒後駕駛被判刑6個月，雖可易科罰金，但無力繳納，被送進嘉義看守所，服刑51天後病情惡化，家屬接到醫院病危通知，趕緊繳清易科罰金，沒想到楊姓男子3天後病逝，家屬指看守所未告知可保外就醫，白白繳清新台幣18萬餘元罰金卻只能收屍，已向台灣嘉義地方檢察署提告聲請國賠。

陳龍杰告訴中央社記者，當天楊姓男子食道靜脈瘤上消化道出血，緊急戒送台中榮民總醫院嘉義分院；看守所收到病危通知，當時就詢問家屬能否辦保外就醫，但家屬是選擇到地檢署繳清易科罰金，怎可事後再要求國賠。

嘉義 保外就醫 國賠

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