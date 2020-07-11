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比特犬狂咬土狗32秒 2個狗主人都被罰款

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導

比特犬是農委會公告危險犬種，嘉義縣竹崎鄉街頭，最近上演比特犬狂咬土狗暴力事件，網友目擊錄影貼臉書社團，曾姓飼主凶猛比特犬，緊咬許姓飼主的黑土狗32秒不放，5名大人小孩又拉又打，勸架不成，嘉縣家畜疾病防治所動保人員獲報完成調查，將依違反動保法對曾姓及許姓飼主，各開罰8萬3千元、3千元罰款 。

防治所動保人員 調查後，認定棕色比特犬曾姓飼主，違反動保法三項行為：未絕育罰5萬元，未寵物登記罰3千元，飼養危險犬隻出入公眾場所，未採取適當防護措施罰3萬，共罰8萬3千元，案發後，咬人的比特犬送人，剩1隻黑色美國比特鬥牛犬。

許姓飼主黑土狗被咬傷，因黑狗未辦寵物登記也要罰3千元，這起街頭狗咬狗事件，2名飼主共被罰8萬6千元，付出代價高，防治所長林珮如提醒 家有毛小孩飼主，以此案為借鏡，避免觸法。

防治所調查，許姓女子日前與家人在門口聊天，附近飲料店曾姓飼主飼養比特犬衝來，攻擊許女飼養黑土狗。許女指稱，黑狗多次遭比特犬攻擊，對於曾姓飼主放縱行為不可思議，將影片PO網討公道。

從曝光的32秒影片發現，曾姓飼主家人發現比特犬咬黑狗後，出動椅子、雨傘、水桶敲打比特犬，試圖將比特犬拉離黑狗身邊，但比特犬不為所動；曾姓飼主臉書聲明，他沒有放任比特犬攻擊其他狗狗，指稱因狗有地盤性，才會引發憾事。

防治所說，依動保法，具攻擊性寵物，指危險性犬隻及無正當理由曾有攻擊人或動物行為紀錄的犬隻。農委會公告危險性犬隻排名第一就是比特犬，包括美國比特鬥牛犬、史大佛夏牛頭犬、美國史大佛夏牛頭犬。具擊性寵物出入公共場所或公眾得出入場所，應由成年人伴同，採取下列防護措施：以長度不超過1.5五公尺繩或鍊牽引。配戴不響散熱透氣口罩。

曾姓飼主咬人的棕色比特犬送人，剩下這隻黑色美國比特鬥牛犬。記者魯永明／翻攝
曾姓飼主咬人的棕色比特犬送人，剩下這隻黑色美國比特鬥牛犬。記者魯永明／翻攝
被咬的黑色土狗。記者魯永明／翻攝
被咬的黑色土狗。記者魯永明／翻攝
嘉義縣竹崎鄉街頭最近上演比特犬狂咬土狗暴力事件，網友目擊錄影貼臉書社團，曾姓飼主凶猛比特犬，緊咬許姓飼主的黑土狗32秒不放，5名大人小孩又拉又打，勸架不成。記者魯永明／翻攝
嘉義縣竹崎鄉街頭最近上演比特犬狂咬土狗暴力事件，網友目擊錄影貼臉書社團，曾姓飼主凶猛比特犬，緊咬許姓飼主的黑土狗32秒不放，5名大人小孩又拉又打，勸架不成。記者魯永明／翻攝

比特犬 寵物 動保法

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