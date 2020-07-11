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上班炒股21億 每月買賣1300筆 校長：金融教育

聯合報 / 記者王宏舜／台北報導

澎湖縣赤崁國小校長蔡樂生長期在上班時間炒股，監察院五月通過彈劾，公務員懲戒委員會認為蔡行為違失，記過兩次。記者王宏舜／攝影
澎湖縣赤崁國小校長蔡樂生長期在上班時間炒股，監察院五月通過彈劾，公務員懲戒委員會認為蔡行為違失，記過兩次。記者王宏舜／攝影

澎湖縣白沙鄉赤崁國小校長蔡樂生在上班時間炒股，縣府多次勸阻，懲處後仍依然故我，監察院調查，蔡樂生四年內買賣股票、進出股市資金累計達廿一億元，五月通過彈劾，司法院公懲會昨將蔡記過兩次。

公懲會指出，公務員服務法明定公務員不得驕恣貪墮、奢侈放蕩，蔡樂生卻在上班時間買賣股票，已屬公務員懲戒法的「非執行職務之違法行為」，嚴重損害政府信譽。

蔡樂生遭記過二次，對他的影響不大，只是在一年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。過去也曾發生總統府前副秘書長陳哲男在上班時指示總統府會計處專員幫他買賣股票，但他還利用其他人帳戶買賣股票、未依規定申報財產，加上接受招待、出國賭博等行為，遭公懲會判撤職並停止任用一年。

蔡樂生自一九九六年起擔任國小校長，在任職澎湖的中山、赤崁國小校長期間，縣長信箱多次接獲檢舉，指他「沉迷股市怠忽職守」，甚至還被拍到在校長室交易股票的照片。

縣府調查時，蔡樂生只承認在電腦上看看股市，「只是偶爾當成金融教育了解」，對縣府教育處訪查置若罔聞，事後行為一點也沒收斂，甚至在新聞曝光當天和翌日還有九十五、六十四筆股票買賣。澎湖縣府記他申誡警告，但沒有效果。

監院調閱他在股市的交易資料後，發現他每月平均委託買賣筆數約一千三百八十筆，即便扣除中午休息時間，委託證券商買賣股票的筆數，平均每月買賣筆數仍有約一千三百筆。

蔡樂生被約詢時稱，後來都是利用下課或下班時間去買賣股票。不過根據他二○一八年六月在凱基證券的股票買賣交易紀錄顯示，當月二十個交易日中，他每天都委託交易，只有六天沒有每小時委託買賣股票。

監院認為校長領導風格關係學校發展，蔡在股票價格瞬息萬變的情勢下機動性交易，能否專心執行校長職務不無疑慮。公懲會認為蔡樂生行為不妥且損害公務人員形象，記過二次。

公務員 澎湖 總統府

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