營業秘密保護國安層級 法務部在竹科舉辦座談會

因營業秘密認定及保護，具有高度法律面及產業面專業性，法務部委請新竹地檢署今在新竹科學園區舉辦「營業秘密保護與制度精進」座談會，使高科技產業界與執法機關有雙向溝通機會，經由意見交流及經驗分享，有助業者提升營業秘密保護成效及促進國家安全維護。

法務部表示，科技發展日新月異，營業秘密攸關企業資產及競爭力，其保護己成為企業界的重要課題。近年來我國企業所有營業秘密遭不法侵害案件時有所聞，不僅對企業造成重大損害，更造成國家安全疑慮。

座談會由新竹地檢署檢察長郭永發主持，並邀請法務部長蔡清祥、高檢署檢察長邢泰釗、調查局長呂文忠、經濟部智慧財產局局長洪淑敏等貴賓與會。科學園區廠商對本座談會反應熱烈，現場座無虛席。

會議先由檢察官就企業應如何保護營業秘密暨實務案例進行分享，對廠商日常營業秘密保護機制提出建議，避免日後涉訟時舉證困難，影響產業競爭力。再由企業與檢察官就偵查營業秘密犯罪時如何相互合作，進行交換意見互動研討，以利雙向溝通。

法務部長蔡清祥非常重視此次會議的成效，親自參加並全程聆聽各參與者的意見，也將於7月17日及22日，分別在台中及台南科學園區，續行辦理相同議題座談會，與中部及南部高科技廠商進行深度交流。