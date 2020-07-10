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營業秘密保護國安層級 法務部在竹科舉辦座談會
因營業秘密認定及保護，具有高度法律面及產業面專業性，法務部委請新竹地檢署今在新竹科學園區舉辦「營業秘密保護與制度精進」座談會，使高科技產業界與執法機關有雙向溝通機會，經由意見交流及經驗分享，有助業者提升營業秘密保護成效及促進國家安全維護。
法務部表示，科技發展日新月異，營業秘密攸關企業資產及競爭力，其保護己成為企業界的重要課題。近年來我國企業所有營業秘密遭不法侵害案件時有所聞，不僅對企業造成重大損害，更造成國家安全疑慮。
座談會由新竹地檢署檢察長郭永發主持，並邀請法務部長蔡清祥、高檢署檢察長邢泰釗、調查局長呂文忠、經濟部智慧財產局局長洪淑敏等貴賓與會。科學園區廠商對本座談會反應熱烈，現場座無虛席。
會議先由檢察官就企業應如何保護營業秘密暨實務案例進行分享，對廠商日常營業秘密保護機制提出建議，避免日後涉訟時舉證困難，影響產業競爭力。再由企業與檢察官就偵查營業秘密犯罪時如何相互合作，進行交換意見互動研討，以利雙向溝通。
法務部長蔡清祥非常重視此次會議的成效，親自參加並全程聆聽各參與者的意見，也將於7月17日及22日，分別在台中及台南科學園區，續行辦理相同議題座談會，與中部及南部高科技廠商進行深度交流。
蔡清祥認為，藉由此三場座談會，可使企業廠商就其內部營業秘密防護有更宏觀及全面整體規劃及制度設計，亦使執法單位於執法時更能掌握蒐證及調查重點，進而達到有效保護營業秘密、維持產業競爭優勢、維繫國家經濟命脈及確保國家安全的終極目標。
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