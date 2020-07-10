黃國昌爆：後台硬、拿公地牟暴利 楊秋興機要求償吞敗

時代力量前立委黃國昌前年底率黨籍高雄市議員黃捷、林于凱爆料，前高雄縣長楊秋興機要秘書袁主民與女友違法轉租台糖地牟暴利上百萬元，遭袁怒告誹謗並求償。記者林伯驊／攝影 時代力量前立委黃國昌前年底率黨籍高雄市議員黃捷、林于凱爆料，前高雄縣長楊秋興機要秘書袁主民與女友謝蕙宇違法轉租台糖地牟暴利上百萬元，惹來袁不快。袁主民大動作告黃國昌等誹謗，「為打擊楊秋興才打我」，並求償100萬元、要求登報道歉。高雄地院今天下午宣判民事部分，駁回袁主民告訴，還能上訴。

黃國昌前年12月4日開記者會「只要後台夠硬有力，就可拿公地牟取暴利」，指控袁主民透過人頭吳國勇承租位在鳳山的台糖地，再透過關係取得建照、使用執照，卻轉租經營小吃店等，與使用執照項目不符，指稱袁主民與女友謝蕙宇違法轉租，每年獲利上百萬暴利。

記者會當天下午，袁主民火速現身雄檢遞狀提告黃國昌、黃捷、林于凱涉誹謗，質疑黃國昌爆料是為了打擊楊秋興；他強調「完全不認識吳國勇」，該塊地承租人是吳，「這塊土地是吳、謝合租，跟我完全無關，我跟他們也完全沒有金錢來往」，否認私相授受。

袁主民自認名譽受損，提告刑事誹謗罪之外，另興訟索賠100萬元，並要求黃國昌等人登報道歉。

據了解，刑事誹謗部分，雄檢今年2月處分不起訴；民事賠償部分，高雄地院民事大法庭今天下午宣判，袁主民請求無理，予以駁回。

民事庭審理發現，吳國勇2005年向台糖公司承租該塊地，申請做室內桌球館及販賣部，獲高雄縣政府核發建照及使用執照，但該建物實際上卻是供KTV及小吃店使用，確實與核准的使用執照不符，有違法使用情形；該建物由吳國勇、謝蕙宇共同出資管理，袁主民在2015、2015年間也有協助處理租賃事宜。

黃國昌等取得檢舉資料，台糖前年曾會同高雄市政府相關單位及黃捷到現場會勘，確認土地有違法使用，台糖公司也將勘查記錄交給黃國昌國會辦公室。民事庭認為，黃國昌等已做合理查證，且陳述為真實，開記者會在表達意見範疇，言論不僅涉及袁主民私德，屬於可受公評之事，受言論自由保障，難認黃國昌等故意、過失侵害袁主民名譽。