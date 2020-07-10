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雲端科技特別股詐騙投資人 5帳戶不法吸金高達7億遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署。圖 / 本報資料照片
士林地檢署。圖 / 本報資料照片
張姓男子一家三口，涉嫌用「千世岱雲端科技甲種特別股」投資方案，宣稱投資人每月可固定領股息和紅利，多年來不法吸金，公司帳戶內存款高達7億多元。士林地檢署清查，至少有40名被害人，累積遭詐金額超過１億元，全案偵結，依照違反銀行法起訴。

起訴指出，張是千世岱實際負責人，涉嫌從2014年12月起，透過電視、網站、平面宣傳千世岱公司將用雲端科技，開創各大通路商機，屢次在台北市舉辦說明會，由張和其父母，還有不知情的業務，宣稱「千世岱雲端科技甲種特別股」投資方案，投資人每月可固定領取股息和紅利，非法吸金。

檢方調查，張涉嫌以投資本金3萬元可獲年利率18%報酬、5萬年利率24%、10萬年利率30%、30萬年利率36%，以詐術招攬投資人投資，不法吸金，依照千世岱的五個銀行帳號計算，總計違反吸金達7億4949萬8千元。

檢方調查，張等3人在台北、台中等地招攬投資人，至少有40名人遭騙，總計犯罪所得高達1億1730元，其中陳姓投資人在2017年間，受騙超過3600萬元。

檢方指出，張把取用的資金用來清償積欠的債務和票款，還用來當作其他遭詐騙被害人的價金或投資分紅，以及其他不明用途，但最後千世岱公司未完成增資，共有7名被害人發現遭騙提告。

張父則稱只是登記負責人，公司業務都是兒子負責，不清楚內容，公司大小章都是兒子使用，沒有蓋股份認購契約書的大小章。張母塗姓婦人稱，2016年前擔任公司會計，當時還有其他會計人員，特別股業務當是兒子負責，聽從兒子指示會紅利、利息給投資人，後來離開公司就沒參與業務。

檢察官依照投資人提出的千世岱股份認購契約書、支票、特別股到期解約申請書，line對話紀錄，還有張個人的借貸契約等證物，認定張等人因需要資金而違法吸金。張及其父母等3人，涉違反銀行法非銀行經營收受準存款業務，依法提起公訴，並建請法院依法發還被害人或得請求損害賠償。

吸金 詐騙 北市

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