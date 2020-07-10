搭台鐵霸王車欠車資46元就是不還 代價逾千倍判罰5萬5

彰化縣陸姓女子3年前從斗六搭車到員林，佯稱皮包遺失要先進站請朋友補票，後又不補票，免費乘車欠下46元票款，被台鐵移送法辦，彰化地方法院依詐欺罪判刑拘役55天，若易科罰金需裁罰5萬5000元。記者林宛諭／攝影 彰化縣陸姓女子3年前從斗六搭車到員林，佯稱皮包遺失要先進站請朋友補票，後又不補票，免費乘車欠下46元票款，被台鐵移送法辦，彰化地方法院依詐欺罪判刑拘役55天，若易科罰金需裁罰5萬5000元。

陸姓女子（48歲）在107年12月21日晚間9點多從斗六上車，跟站務人員說她皮包丟了，要先進站請朋友再補票，但搭區間車在社頭站時被列車長要求驗票，陸女又說皮包遺失，不願補票，由於列車長發現他在半個月內已多次宣稱皮夾遺失而進站搭車，所以請鐵路警察來處理，陸女即在永靖站下車，從斗六到永靖的區間車票價為46元，台鐵即向警方告發陸女詐欺移送法辦。

陸女被彰化地檢署依詐欺罪起訴，彰化地方法院傳喚與拘提多次均未到庭，後來被通緝緝捕到案後，陸女庭訊中辯稱「當時可能不太方便付錢，不是故意騙的，當天真的錢掉了」。

不過陸女也曾於106年4月未購票搭普悠瑪號，被依詐欺罪判罰5000元，但仍不悔改，且矢口否認犯行，因此此次依詐欺罪判處拘役55天。