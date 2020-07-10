快訊

經濟解析／台積電創新天價 後張忠謀時代效應才正開始

金門首度驗出甲類傳染病牛結節疹 23頭牛撲殺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

搭台鐵霸王車欠車資46元就是不還 代價逾千倍判罰5萬5

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣陸姓女子3年前從斗六搭車到員林，佯稱皮包遺失要先進站請朋友補票，後又不補票，免費乘車欠下46元票款，被台鐵移送法辦，彰化地方法院依詐欺罪判刑拘役55天，若易科罰金需裁罰5萬5000元。記者林宛諭／攝影
彰化縣陸姓女子3年前從斗六搭車到員林，佯稱皮包遺失要先進站請朋友補票，後又不補票，免費乘車欠下46元票款，被台鐵移送法辦，彰化地方法院依詐欺罪判刑拘役55天，若易科罰金需裁罰5萬5000元。記者林宛諭／攝影
彰化縣陸姓女子3年前從斗六搭車到員林，佯稱皮包遺失要先進站請朋友補票，後又不補票，免費乘車欠下46元票款，被台鐵移送法辦，彰化地方法院依詐欺罪判刑拘役55天，若易科罰金需裁罰5萬5000元。

陸姓女子（48歲）在107年12月21日晚間9點多從斗六上車，跟站務人員說她皮包丟了，要先進站請朋友再補票，但搭區間車在社頭站時被列車長要求驗票，陸女又說皮包遺失，不願補票，由於列車長發現他在半個月內已多次宣稱皮夾遺失而進站搭車，所以請鐵路警察來處理，陸女即在永靖站下車，從斗六到永靖的區間車票價為46元，台鐵即向警方告發陸女詐欺移送法辦。

陸女被彰化地檢署依詐欺罪起訴，彰化地方法院傳喚與拘提多次均未到庭，後來被通緝緝捕到案後，陸女庭訊中辯稱「當時可能不太方便付錢，不是故意騙的，當天真的錢掉了」。

不過陸女也曾於106年4月未購票搭普悠瑪號，被依詐欺罪判罰5000元，但仍不悔改，且矢口否認犯行，因此此次依詐欺罪判處拘役55天。

詐欺 斗六 列車

延伸閱讀

彰化偏鄉農地被倒千噸汙泥 環檢聯手限今年底打包帶走

疫後首辦 彰化就博會媒合率9成

搶攻三倍券 彰化、南投推社區旅遊

彰化首推青創補助 每人最高30萬

相關新聞

搭台鐵霸王車欠車資46元就是不還 代價逾千倍判罰5萬5

彰化縣陸姓女子3年前從斗六搭車到員林，佯稱皮包遺失要先進站請朋友補票，後又不補票，免費乘車欠下46元票款，被台鐵移送法辦...

無執照為病患針炙放血148人次 罰支付10萬獲緩起訴

周男經營物理療法館，為肩頸及背部酸痛的民眾拔罐，再施以針炙放血，每次收費300元，檢察官查出他無醫師執照，對患者施以針炙...

影／疫情趨緩嫖客紛紛回籠 賣淫集團旗下烏克蘭小姐貴2倍

程姓男子和林姓女友、哥哥及姪子經營跨國賣淫「遠程應召集團」，涉嫌從東歐、東南亞引進小姐供台北、桃園男客性交易，廣告主打「...

開鍘！清潔隊員疑長期上班時溜回家 環保局降調臨時工

台南市環保局清潔隊安南區隊陳姓隊員日前遭舉報，上班時間趁地利之便，偷溜回家休息，期間疑長達10年，環保局調查結果，決定開...

5000台幣質押1本護照交中國人蛇 黑市喊價5萬美元以上

在嘉義市開設洗車場的羅姓男子，5年前以每本5000元「借款」名義，「質押」鄭姓男子提供的中華民國護照，再交付他人偽造轉賣...

3哥倫比亞籍竊嫌偷營造商6百多萬 起訴建請從重量刑

3名哥倫比亞籍男子，涉嫌闖空門偷走彭姓營造商家中6百多萬元現金和黃金，犯後3天落網，遭法院聲押於台北看守所，士林地檢署日...

花蓮教育處採購弊案爆案外案 花體疑假單據核銷遭偵辦

檢調上月偵辦花蓮縣教育處工程採購弊案，意外查出花蓮體育高中疑似為核銷經費，透過縣體育會搜集假單據核銷的案外案，漏夜約談體...

一審主任推薦名單 劍青檢改強烈抗議入圍程序不正當

法務部檢察官人事審議委員會今開會就各地檢署調陞主任檢察官進行審核，並推薦24位調陞一審主任檢察官人選名單，而調行政院洗防...

騙LV公司2.5萬運費 保二總隊貪警辦案敲詐判有罪定讞

警政署保二總隊刑警大隊偵一隊小隊長陳揚宗利用查緝仿冒品機會，訛詐LV公司2萬5千元運費，檢方依貪汙治罪條例「利用職務上之...

蔡育輝質詢領高薪打牌不做事 唐碧娥提告求償100萬元

台南市教育局前專門委員唐碧娥不滿國民黨籍議員蔡育輝在議會質詢上指她領高薪上班罵議員、打牌，出國也不請假，事後還發新聞稿，...

天道盟太陽會「柳丁」暴力討債 北檢起訴10人組織犯罪

台北市大橋頭幫綽號「柳丁」的老角頭劉丁柱，加入天道盟太陽會後，涉及多起教唆及率眾向商家暴力討債、恐嚇取財案，幫眾甚至為討...

法務部檢審會核定輪調 偵辦私菸案主任等12人上二審

法務部一、二審輪調新制實施第三年，檢察官人事審議委員會今開會核定一審主任檢察官輪調二審名單，其中包括偵辦總統府私菸案的台...

熱門新聞

5度發生性關係…被國三男學生追求陷不倫戀 已婚女老師判緩刑

影／奕智博遭終止上市又涉重大洗錢 8天洗50億台幣

影／已故議長許崑源託夢「要堅強」 遺孀決定硬起來告7人

舞廳飲酒外出僅因碰撞衝突 高雄男竟遭砍刺3刀濺血身亡

一刀刺進心臟…19歲工讀生橫死街頭 桃園凶殘啃老男遭訴

小女兒未依約扶養母親 受贈1230坪土地法院判歸還

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。