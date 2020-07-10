無執照為病患針炙放血148人次 罰支付10萬獲緩起訴

周男經營物理療法館，對患者施以針炙、放血，具有侵入性、危險性，周犯後繳回犯罪所得，台中地檢署予以緩起訴處分，罰他向公庫支付10萬元。圖／本報資料照 周男經營物理療法館，為肩頸及背部酸痛的民眾拔罐，再施以針炙放血，每次收費300元，檢察官查出他無醫師執照，對患者施以針炙、放血，具有侵入性、危險性，3月間前往搜索，查出他4年來先後「針炙放血」148人次，牟利4萬4400元，周犯後繳回犯罪所得，台中地檢署予以緩起訴處分，罰他向公庫支付10萬元。

緩起訴處分書指出，周男（56歲）自2016年5月至今年3月23日止，在台中市開設物理療法館，未取得醫師執照，以「針炙放血」為招攬，標榜透過此治療可改善肩頸及背部酸痛。

周的治療方式，先詢問患者身體的酸痛部位，先施以拔罐25分鐘，再於拔罐位置持針炙針扎3至4針，再施以拔罐15分鐘，讓瘀血排出後為患者擦拭瘀血，再施以拔罐10分鐘，每次收費300元。施以針炙的侵入性治療行為，共計獲利4萬4400元。

經檢警會同衛生局人員，前往周經營的物理療法館搜索，當場查獲周為7名患者施以針炙治療行為，查扣炙針24針、針頭、酒精燈、拔罐玻璃等物。

檢察官以周深表悔悟，歷此司法偵程序應有所警惕，且已繳回犯罪所得，因此認以緩起訴處分為適當。