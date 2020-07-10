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影／疫情趨緩嫖客紛紛回籠 賣淫集團旗下烏克蘭小姐貴2倍

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

程姓男子和林姓女友、哥哥及姪子經營跨國賣淫「遠程應召集團」，涉嫌從東歐、東南亞引進小姐供台北、桃園男客性交易，廣告主打「親自篩選，過濾地雷」，還有1名烏克蘭小姐價位遠比東南亞高出2倍，趁疫情趨緩嫖客回籠打算大賺，警方昨破獲移送，檢方訊後依人口販運將程等3人聲押。

桃園市警局刑事警察大隊調查，主嫌程男（43歲）長期經營跨國應召站，利用政府南向政策透過仲介引進大量東南亞籍小姐來台賣淫，並由哥哥程男、女友林女負責管理帳房，姪子則控制旗下馬伕、應召小姐住宿。

警方指出，集團媒介小姐來台後會承租台北、桃園等地商旅、賓館，或是個人工作室等作為長期駐點，並提供小姐保險套、潤滑劑等性交易用具，另設有CALL機房在網路論壇等散發廣告，主打「品質保證不假A換B」、「專業客服親自篩選過濾地雷」等，吸引男客上門。

由於程男的集團先前就涉及賣淫，當中還有未成年少女，警方早已掌握監控多時，經報請桃園地檢檢查官葉益發指揮，昨天、今天動員包括桃園、台北、新北警方及移民署共160人，兵分多路逮捕主嫌並帶回1名烏克蘭、10名泰國、1名越南、1名越南及1名台灣籍小姐共14人。

警方說，集團還會因小姐國籍、顏值等作成本考量，並定出不同價位，如1名烏克蘭小姐做性交易1.5小時要價8000至1萬元，遠遠比東南亞、台籍小姐1.5小時3000元至4000元來的貴上許多，並會從中抽取一半甚至三分之二不等，長期剝削賣淫女子。

警方查出，程男等人也受新冠肺炎衝擊，疫情爆發前仲介小姐數量龐大，但後期一度停滯甚至休業，直到最近疫情趨緩嫖客紛紛回籠，程等見機不可失猛打廣告，企圖找回熟客大撈一筆；警方查獲賣淫紀錄看板、保險套、潤滑劑及大麻、K他命等毒品，及犯罪所得90萬元。

據了解，程等落網後擔心被檢方聲請羈押，昨晚包括他和林女、姪子等3人堅持要夜間訊問，企圖拖過24小時送法院審理時間，但檢方仍在期間內訊畢，以3人涉及前案，且證詞不一有串證之虞等，向法院聲請羈押；警方也呼籲其他遭剝削被害女子出面指認。

程男為首的賣淫集團利用仲介引進東歐、東南亞籍小姐，在網路論團散發廣告。圖／警方提供
程男為首的賣淫集團利用仲介引進東歐、東南亞籍小姐，在網路論團散發廣告。圖／警方提供
程男為首的賣淫集團利用仲介引進東歐、東南亞籍小姐，在網路論團散發廣告。圖／警方提供
程男為首的賣淫集團利用仲介引進東歐、東南亞籍小姐，在網路論團散發廣告。圖／警方提供
警方查扣集團的賣淫紀錄版。圖／警方提供
警方查扣集團的賣淫紀錄版。圖／警方提供

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