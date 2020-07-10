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開鍘！清潔隊員疑長期上班時溜回家 環保局降調臨時工

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導

台南市環保局清潔隊安南區隊陳姓隊員日前遭舉報，上班時間趁地利之便，偷溜回家休息，期間疑長達10年，環保局調查結果，決定開鍘記過3次，並將陳由隊員身分降調臨時工，以儆傚尤。

環保局指出，陳姓隊員遭檢舉在擔任騎士隊期間，常利用上班時間偷溜回家休息，經環保局積極調查及當事人自首坦承，確實未遵守「台南市政府環境保護局勞工工作規則」，經常性擅離工作崗位且長達一段時間，已嚴重影響環保局聲譽，因此決定開鍘記過3次，由隊員身分降調臨時工。

環保局表示，陳姓隊員昨天已主動向廉政署繳回不法所得，仍須待廉政署判定，另外，陳姓隊員的行為已嚴重違反環保局「勞工工作規則」，足以構成解僱要件，但念及已坦承錯誤及顧及該員的生計，將對陳姓隊員降為臨時工。同時也會對於陳姓隊員的管理隊長及班長追究督導不周的管理責任。

環保局長謝世傑表示，將持續嚴格要求各區隊人員勤惰管理及查核，同仁在執勤時間不得擅離工作崗位，並引以為戒，若有違規情事者將從嚴議處。

台南市環保局清潔隊員遭人檢舉上班時間卻溜回家。圖／民眾提供
台南市環保局清潔隊員遭人檢舉上班時間卻溜回家。圖／民眾提供

清潔隊員

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