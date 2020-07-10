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5000台幣質押1本護照交中國人蛇 黑市喊價5萬美元以上
在嘉義市開設洗車場的羅姓男子，5年前以每本5000元「借款」名義，「質押」鄭姓男子提供的中華民國護照，再交付他人偽造轉賣中國大陸人蛇集團偷渡，被法國警方查獲，嘉義地方法院依違反護照條例，判處有期徒刑5個月、得易科罰金。
判決書指出，58歲羅姓男子104年8月間，以每本可「借款」5000元代價，收下鄭姓友人向林姓男子收購的護照，再將護照交綽號「阿南」男子，護照送往中國大陸後，由人蛇集團變造冒名使用，被法國警方在105年5月查獲，該護照已變造成為中國大陸偷渡客「何德輝」。
雖然羅男否認犯行，提供護照的鄭男，及作證的羅男之子都供稱，是用護照質押借款，羅男兒事後又翻供，但法官認為兩人辯稱內容不足採信，認定羅男行為，嚴重影響外交部對於護照管理正確性，及國際對於中華民國護照評價，更助長國際人蛇集團不法犯罪行為，對社會治安丶我國際聲譽影響重大，依法判刑。
依照本報105年底報導，當時中華民國護照免簽便利國增至158個，全球流通度大增，黑市價格也水漲船高。時任外交部領事事務局長龔中誠，曾在行政院治安會報透露，中華民國護照1年遺失約2萬6000多本，其中不少被買賣牟利，黑市行情1本喊價竟高達5到10萬美元。
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