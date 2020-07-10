北市補習班狼師9年來偷拍女高中生如廁 檢方3萬元交保

台北市中山區吉林路一家沒有招牌的小型補習班，驚傳狼師偷拍。廖姓男子是該補習班數學老師，9年來陸陸續續趁女學生上廁所時，尾隨偷拍裙底，詢後依妨害秘密、兒少性剝削罪送辦，台北地檢署命以3萬元交保。

警方昨天持搜索票前往廖在汐止的住處，查扣他的電腦及手機發現，有40多個用羅馬拚音命名的資料夾，裡面有多部女學生裙底影片，目前還無法辨識身分，還在釐清受害人數。

廖男（53歲）見東窗事發，證據確鑿，當場向警方坦承偷拍，他辯稱純粹好奇，從9年前任教到現在，陸陸續續犯案。

警方調查，該補習班廁所是男女合間公廁，廖從2001年擔任數學老師後，多次見女學生上廁所，尾隨到門外，持舊型NOKIA手機偷拍。

本月8日有高中女學生上廁所，發現門外腳步聲、手機拍照聲不斷，想起每次上廁所都有這種怪聲，打開門驚見數學老師正在偷拍自己，立刻拿手機蒐證，並向父母反映報案。