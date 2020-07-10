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5度發生性關係…被國三男學生追求陷不倫戀 已婚女老師判緩刑
花蓮一名已婚的郭姓女子，在某國中代課時，被一名國三男學生主動追求，兩人在前年8月到11月間，5度發生性關係，其中3次還是某晚在七星潭海灘及涼亭打野戰，後來因兩人分手，男學生心情不佳，將此事告訴輔導老師，全案爆發。法官考量兩人是男學生主動追求，將女老師判刑10月，緩刑3年。
在全案審理時，郭女拿出男學生寫的情書，證明是學生展開猛烈追求。法官認為，案發時間距男學生年滿16歲之時不到半年，男學生的心智發展已達一定程度，認為本案與一般社會所稱，利用學生年幼仰慕師長，而逕為性交、猥褻的「狼師」有所不同。
據了解，郭姓女子前年6月間，在學生追求下，展開交往，之後在同年8月至9月間，兩度在出租套房內發生性行為；之後在同年11月7日晚上。在七星潭海灘及涼亭野戰3次，但之後兩人分手。
花蓮地方法院法官審結，以郭女對於14以上未滿16歲的男子為性交，涉犯妨害性自主罪，共5罪，各處有期徒刑3個月，應執行有期徒刑10月。緩刑參年。緩刑期間付保護管束。全案仍可上訴。
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