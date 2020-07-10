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3哥倫比亞籍竊嫌偷營造商6百多萬 起訴建請從重量刑

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

3名哥倫比亞籍男子，涉嫌闖空門偷走6百多萬遭起訴。圖/本報資料照片
3名哥倫比亞籍男子，涉嫌闖空門偷走6百多萬遭起訴。圖/本報資料照片
3名哥倫比亞籍男子，涉嫌闖空門偷走彭姓營造商家中6百多萬元現金和黃金，犯後3天落網，遭法院聲押於台北看守所，士林地檢署日前偵結，認定3人涉犯結夥攜帶凶器侵入住宅竊盜罪嫌，依法起訴，且恐有造成外籍犯罪人士模仿之虞，建請從重量刑。

哥倫比亞籍男子Edgar（37歲）、German（36歲）及Luis（54歲），今年3月14、16、17日，我國上外因新冠肺炎疫情封關，以探親、觀光名義，分別從新加坡轉機來台，從高雄入境，原本預計停留時間30天，但因疫情，簽證期限由外交部系統自動延長3次，每次30天。

起訴指出，6月4日下午1時許，Luis負責在外把風，由Edgar、German潛入大湖山莊街上社區，前往社區頂樓，再攀爬頂樓矮牆跳躍、橫過與對面大樓空隙，進入彭姓營造商家中，搜刮財物時發現彭的臥室內保險箱，持螺絲起子、油壓剪等工具，破壞保險箱後，竊取450萬元新台幣、37萬人民幣、8千美金、4兩金飾（價值約32萬9千元）、10個金幣（價值約2千元）和黑色電腦包等財物，總價約6百多萬元。

下午4點36分，3人得手後逃離現場，先回大同區飯店，再南下高雄分別入住3家旅店躲藏，當晚7時許彭的女兒返家，發現翻動跡象，保險箱遭撬開，隨即報案。

經3天偵辦，6月8日晚上9時許，警方持拘票在高雄的循線查獲3人，且3人房內均搜出新台幣1百多萬元、人民幣10萬餘元、美金、新加坡幣、泰銖等現鈔，共計追回6百多萬。

檢警懷疑，3名哥倫比亞男子首度來台，可能是國際慣竊，日前桃園民宅竊案，3人也涉有重嫌。3人落網後，經檢方複訊，均坦承犯下竊盜案，對於案情有湮滅證據、勾串證詞、逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准，目前羈押於台北看守所。

警方在彭姓營造商家採證，從彭家的衣物鞋帽包款等物，比對出3人DNA，再經監視器畫面證實，3人當日進出彭家，空手進入卻提著行李袋離去，一路逃亡高雄。

檢察官認定，3名哥倫比亞籍男子，假借來台探親或觀光，例用外國人來台犯罪追查不易優勢，結夥3人大白天侵入民宅，竊取國人保險箱內巨大財物，朋分花用，惡性重大，危害社會治安，恐有造成外籍犯罪人士模仿之虞，建請法院重量刑，以資警懲。

3名哥倫比亞籍男子涉嫌在台北市闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價6百多萬元的現金及黃金，犯案3天後落網。圖／翻攝照片
3名哥倫比亞籍男子涉嫌在台北市闖空門，撬開彭姓營造商住家保險箱，偷走總價6百多萬元的現金及黃金，犯案3天後落網。圖／翻攝照片
檢警追回遭竊6百多萬元贓款。圖/翻攝照片
檢警追回遭竊6百多萬元贓款。圖/翻攝照片
警方在高雄拘提哥倫比亞籍竊嫌，追回贓款。圖/翻攝照片
警方在高雄拘提哥倫比亞籍竊嫌，追回贓款。圖/翻攝照片
檢警追回遭竊贓款。圖/翻攝照片
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哥倫比亞 偷竊

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