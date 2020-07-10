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花蓮教育處採購弊案爆案外案 花體疑假單據核銷遭偵辦

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

檢調上月偵辦花蓮縣教育處工程採購弊案，意外查出花蓮體育高中疑似為核銷經費，透過縣體育會搜集假單據核銷的案外案，漏夜約談體育會郭姓秘書、體中童姓老師、教練等多人。檢方今聲押郭姓秘書，其餘4名體中人員分別以30萬元到5萬元不等交保。

花蓮地檢署接獲檢舉，縣府教育處發包的鯉魚潭水上運動訓練基地等公共工程疑似涉弊，上月發動搜索，約談教育處長李裕仁、體育會理事長汪錦德、花蓮體中人員等人到案，偵訊後初步發現有洩漏採購案資訊情事，懷疑可能涉及收受不當利益，全案朝洩密、違反貪汙治罪條例方向偵辦，李裕仁和汪錦德目前仍在羈押中。

檢調偵辦過程中，意外發現花蓮體中疑似為核銷年度預算，透過體育會和幾位外聘教練，搜集假單據核銷經費。昨天深夜約談體育會郭姓秘書、體中童姓老師、李姓、廖姓、顏姓外聘教練及教育處人員偵訊。目前郭姓秘書聲押，童姓教師以30萬元、顏姓教練10萬元、李姓和廖姓教練各5萬元交保，教育處人員則是無保請回。

花蓮地檢署主任檢察官陳旭華表示，此案與先前調查的工程採購弊案無關，屬於假單據核銷預算的案件，實際核銷金額還在了解中，是否與教育處人員有關，也尚待查證。

花蓮體中設在花蓮縣田徑場，因全民運動會將於10月在花蓮登場，場館正整修中。圖／報系資料照片
花蓮體中設在花蓮縣田徑場，因全民運動會將於10月在花蓮登場，場館正整修中。圖／報系資料照片

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