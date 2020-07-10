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一審主任推薦名單 劍青檢改強烈抗議入圍程序不正當

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

法務部檢察官人事審議委員會今開會就各地檢署調陞主任檢察官進行審核，並推薦24位調陞一審主任檢察官人選名單，而調行政院洗防辦辦事的檢察官蔡佩玲在入圍之列，引起基層異議。劍青檢改今發表聲明，反對檢審會以「遺珠之憾」名義自行決議列入相當於當選名單中。

今年度調陞一審主任檢察官缺額為16位，較往年少，2014年(25位)、2015年(23位)、2016年(22位)、2017年(19位)、2018年(26位)、2019年(23位)，是近年來名額最少的一次。

檢審會會前會昨針對人選進行討論及表決後，決議推薦1.5倍人選，24位名單提交檢審會審議。這24位推薦人選將報請法務部長蔡清祥圈選後，再由檢審會通過，其中名單包括調辦事檢察官。

不過，有檢察官昨在論壇質疑，名單內疑似出現民選委員推薦人選，這個人非地檢票選後推薦而是民選委員「塞人選」，是否要架空各地檢票選制度？是哪個票選委員提議加進去？

有民選委員說明，由於名額極其有限，為避免產生遺珠之憾，比照慣例另設遺珠群組，針對各地檢未能納入第一輪名單的遺珠與調各機關辦事共13名檢察官進行討論及審查，委員每人投2票，並無塞人選或架空票選制度。

有中部地檢署檢察官回應，委員憑什麼擅自決定他是「遺珠」，而拉入相當於「當選名單」內。要在地檢署投票制度以外，另外弄一套制度，保障調辦事學長升主任，不是不行。

但一開始就要講清楚有這樣的制度及規則。尤其是，如果要這樣設計2套制度，一開始就必須禁止調辦事學長參與地檢署署內的投票，以免比別人多一次上榜機會。

劍青檢改今表示，一審主任票選實施幾年後，今年「檢察官人事審議委員會」竟然自行把「經地檢署投票普選後落選（即列入倒數名次）」的人選，以「遺珠之憾」的名義，自行決議列入相當於當選名單中。致力推動此制度的我們甚為震驚，表達強烈反對。

我們並非認為經投票落選的人就不優秀、也非臆測有幕後黑手在操控，但這件事在程序上就不正當，必然招致黑箱作業、辦假選舉敷衍基層檢察官的質疑，會整個破壞「主任民選」制度。

試想，當在地檢署內報名參選主任後經投票而落選的人，只要獲委員支持，就能「敗部復活」而列入當選名單中，如何能讓其他當選的人心服？

10餘名委員的決定，就否定千餘名地檢署檢察官的投票判斷，必然招致「以後在地檢署升主任投票中落選沒關係，只要跟人審委員打好關係，就能直接把你列入當選名單中」的諷刺。

劍青檢改呼籲檢審會懸崖勒馬，不要背棄地檢署經過普選而表達的民意，否定地檢署經檢察官普選投票而做出「誰今年適任升遷」、「誰今年尚不適合出線」的決定，透過「主任遴選票選制度」的民主精神，讓部長真正能選出最好的主任人選。

法務部。圖／聯合報系資料照片
法務部。圖／聯合報系資料照片

檢察官 法務部

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