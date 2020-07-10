騙LV公司2.5萬運費 保二總隊貪警辦案敲詐判有罪定讞

警政署保二總隊刑警大隊偵一隊小隊長陳揚宗利用查緝仿冒品機會，訛詐LV公司2萬5千元運費，檢方依貪汙治罪條例「利用職務上之機會詐取財物罪」起訴，一、二審均判2年徒刑，緩刑4年，支付公庫15萬元，褫奪公權2年；陳不服上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

陳揚宗2015年11年16日負責偵辦某店家侵害LV公司商標權案件，他兩度透過LINE和受到LV公司委託協助調查、鑑識的世大有限公司負責人洪嘉徽聯繫，謊稱案件證物需要入庫運費分別為1萬1千元、1萬4千元。

洪嘉徽信以為真，轉報LV公司業務人員，LV公司以為警察機關確實有經費需求，同意由世大公司先支付後再向LV請款，陳揚宗因此詐得2萬5千元款項。

新北地院一審認為，陳揚宗犯貪汙治罪條例利用職務上機會詐取財物罪共2罪，並以他在偵查中自白、自動繳交全部犯罪所得財物，且犯罪情節輕微而輕判2年徒刑，緩刑4年，支付公庫15萬元，褫奪公權2年。