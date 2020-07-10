影／許崑源遺孀稱「先生託夢」提告7人 梁文傑2字回應

高雄市議會議長許崑源墜樓身亡，事發當日梁文傑、王浩宇紛在臉書PO文，卻引來網友撻伐，事後雖刪文並在臉書道歉，仍無法平息眾怒，許崑源遺孀林絲娛也無法接受，今與國民黨籍市議員一同赴高雄地檢署向梁文傑、王浩宇等7人提告誹謗。對此，梁文傑今受訪時表示，能理解家屬心情，第一時間也在臉書致歉，若家屬堅持提告，他也尊重。

許崑源6月6日驟逝，台北市議員梁文傑第一時間在臉書PO「嚇死人，是有賭很大嗎？」，桃園市議員王浩宇則寫「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，林絲娛不滿各界對許崑源流言蜚語，忍不住這口氣，還說「前幾天我先生託夢給我要我堅強，因此我決定化悲憤為力量，蒐集證據正式提告。」

梁文傑今早受訪時表示，他能了解家屬的心情，對於這件事，第一時間也在臉書致歉，「但如果家屬堅持要提告，我也尊重。」

但事隔一個月，又和國民黨籍議員一同提告，在高雄市長補選節骨眼，外界也質疑是「政治操作」。對此，梁文傑表示，「我覺得我不會做這種猜測」，就是尊重他們的決定。