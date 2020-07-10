彰化偏鄉農地被倒千噸汙泥 環檢聯手限今年底打包帶走

國內4大食品大廠委託的廢棄物代處理業者，把事業汙泥運來彰化縣埤頭、芳苑、溪州鄉農地掩埋，環保署、彰化地檢署、環境督察總隊、彰化縣政府聯手稽查，在7處農地共查獲1000噸汙泥，要求業者全數打包載走，今天相關單位前往埤頭鄉視察清理情形，要求業者加快速度。

彰化地檢署檢察長徐錫祥說，這是成功跨越偵辦環境汙染案件，發動8波、動員199人次搜索，檢方去年12月16日偵結起訴，並要求食品大廠、廢棄物代處理業者把汙泥全數打包載走，恢復農地原來樣貌，檢方沒入業者不法所得，也要求食品大廠勇於承擔，成立廠內的廢棄物處理單位，廠際之間成立聯合處理廠，合法處理廢棄物，以免汙染環境。

代廢棄物處理業者假裝載運到合法處理地點，關閉GPS定位系統，其實繞路到非法廢置地點，環保署與環境督察總隊出動空拍機，拍下農地被倒廢棄物的全貌，當作偵辦鐵證。環保署長張子敬說，已通知上市上櫃的大廠落實內控防止疏失，處理廢棄物的報表必須廠長等高階主管簽名，不能再用「不是我負責的、我不清楚．．．」等理由推卸，環保署將加重10至20倍罰鍰。

彰化縣長王惠美和彰化地檢檢察長徐錫祥、主任檢察官王銘仁、承辦檢察官劉智偉、環保署長張子敬等人，聽取今天視察地點埤頭鄉埔東段的清理報告，卜蜂公司副總經理劉明哲說明清理計畫，並表示將朝向廢棄物減量及再利用、投資汙泥處理廠，不再發生委託代處理業者違法傾倒的情事。