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彰化偏鄉農地被倒千噸汙泥 環檢聯手限今年底打包帶走

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉埔東段農地出租，變成事業廢棄物掩埋場，彰化檢方、環保署和縣政府等單位要求業者打包運走。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉埔東段農地出租，變成事業廢棄物掩埋場，彰化檢方、環保署和縣政府等單位要求業者打包運走。記者簡慧珍／攝影

國內4大食品大廠委託的廢棄物代處理業者，把事業汙泥運來彰化縣埤頭、芳苑、溪州鄉農地掩埋，環保署、彰化地檢署、環境督察總隊、彰化縣政府聯手稽查，在7處農地共查獲1000噸汙泥，要求業者全數打包載走，今天相關單位前往埤頭鄉視察清理情形，要求業者加快速度。

彰化地檢署檢察長徐錫祥說，這是成功跨越偵辦環境汙染案件，發動8波、動員199人次搜索，檢方去年12月16日偵結起訴，並要求食品大廠、廢棄物代處理業者把汙泥全數打包載走，恢復農地原來樣貌，檢方沒入業者不法所得，也要求食品大廠勇於承擔，成立廠內的廢棄物處理單位，廠際之間成立聯合處理廠，合法處理廢棄物，以免汙染環境。

代廢棄物處理業者假裝載運到合法處理地點，關閉GPS定位系統，其實繞路到非法廢置地點，環保署與環境督察總隊出動空拍機，拍下農地被倒廢棄物的全貌，當作偵辦鐵證。環保署長張子敬說，已通知上市上櫃的大廠落實內控防止疏失，處理廢棄物的報表必須廠長等高階主管簽名，不能再用「不是我負責的、我不清楚．．．」等理由推卸，環保署將加重10至20倍罰鍰。

彰化縣長王惠美和彰化地檢檢察長徐錫祥、主任檢察官王銘仁、承辦檢察官劉智偉、環保署長張子敬等人，聽取今天視察地點埤頭鄉埔東段的清理報告，卜蜂公司副總經理劉明哲說明清理計畫，並表示將朝向廢棄物減量及再利用、投資汙泥處理廠，不再發生委託代處理業者違法傾倒的情事。

彰化縣被國內4家食品大廠委託廢棄物代處理業者傾倒1000噸汙泥，已清理約700噸，尚有300噸待清除，彰化縣政府和環保局要求大廠和業者在今年底前完成所有的清除作業。王惠美表示，彰化縣陸續被查獲亂倒廢棄物的大型案件，縣政府要農業、建設、綠經、地政等局處各依權職清查，特別是休耕和閒置農地的再利用，若發現莫名冒出堆置物，一定要趕快調查，農民出租農地前一定要問明用途，否則連帶吃上廢棄物清理法的官司就得不償失。

彰化縣埤頭鄉埔東段農地出租，變成事業廢棄物掩埋場，彰化檢方、環保署和縣政府等單位跨域合作，要求業者清除汙泥。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉埔東段農地出租，變成事業廢棄物掩埋場，彰化檢方、環保署和縣政府等單位跨域合作，要求業者清除汙泥。記者簡慧珍／攝影

廢棄物 農地

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