蔡育輝質詢領高薪打牌不做事 唐碧娥提告求償100萬元

教育局前專委唐碧娥不滿議員蔡育輝在議會質詢上指她領高薪上班罵議員、打牌，出國也不請假，今天上午到台南地檢署按鈴申告。記者邵心杰／攝影 台南市教育局前專門委員唐碧娥不滿國民黨籍議員蔡育輝在議會質詢上指她領高薪上班罵議員、打牌，出國也不請假，事後還發新聞稿，唐碧娥強調，子虛烏有，不容人格遭汙衊，上午到台南地檢署按鈴申告，加重誹謗並求償100萬元。蔡育輝對唐碧娥提告表示尊重，他強調，自己是善盡監督市政之責，絕無誹謗之意，屆時也會親自出庭說明。

唐碧娥表示，蔡育輝6月29日議會質詢時，指唐碧娥任職教育局專委上班時間打牌，更發布新聞稿批黃偉哲酬庸人事領高薪上班罵議員、打牌，出國也不請假；更提到她薪水7萬1000多元，進了市府有權無責無事櫻櫻美代子，上班在人書支持罷韓罵議員，甚至上班時間打牌。

她指出，蔡育輝沒有實證就含血噴人，傷害她的名譽，她的人格不容汙衊，已在7月7日時在蔡的臉書上要求他3天內道歉，然而，蔡育輝視若無睹。今天上午到地檢署按鈴申告，捍衛清白，強調政治人物要對所言負責，她同時求償100萬元，蔡育輝也要為其所言付出代價。唐碧娥說，一旦獲賠，100萬元將捐社福機構等做公益。

蔡育輝表示，民代在議事堂就市政事項，所發表各種言論，係立法權監督職責，屬職責範圍，全程有媒體直播，本就可受批評，是非對錯，自有公評。

他指出，唐碧娥任職市府教育局專門委員，月領7萬1000多元，是市府團隊，理應受立法權監督，又不受任何人管理，上班自由自在，不用簽到簽退，出國不用請假，常批判政情，批評議員，已逾越其本份，為何議員不能利用總質詢在議事堂質詢市長。