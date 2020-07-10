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美國務院通過今年第二波對台軍售 約182億元

澎湖國小校長上班炒股抓不怕 辯「金融教育」記過2次

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

澎湖縣白沙鄉赤崁國小校長蔡樂生長期在上班時間炒股，縣府多次勸阻，甚至經媒體報導、懲處後仍依然故我。監察院調查2015年4月1日至2018年9月15日間，蔡共委託買進上市、上櫃股票1萬3265筆、4萬2036張，金額約21.75億元；委託賣出2萬240筆、4萬2079張，約21.71億元，股票交易進出頻繁，5月1日通過彈劾。公務員懲戒委員會認為蔡行為違失，判記過2次。

蔡樂生自1996年起擔任國小校長，但在任職中山國小、赤崁國小校長期間，縣長信箱多次接獲檢舉指他「沉迷股市怠忽職守」，縣府派員調查，蔡卻在訪談時欺瞞。

澎湖縣府接獲蔡在上班時間於校長室交易股票的照片，調查後召開2016學年度國民中小學校長成績考核委員會，因無明確事證，沒通過處分案。蔡沒有警惕，除了意圖對他懷疑爆料的中山國民小學老師秋後算帳外，在新聞報導後，還辯稱「上班時並不操作，只是偶爾當成金融教育了解」。

縣府調查時，蔡樂生以「我就進來（校長室）看看（股市），事後我就把電腦關掉」隱瞞上班時炒股，對媒體報導和縣府教育處訪查置若罔聞，且一點也沒收斂，甚至在新聞曝光當天和翌日還有95、64筆股票買賣。蔡因用公務電腦從事非公務行為，且多次遭檢舉、上新聞，縣府記他申誡1次警告，但沒有效果，監院認為他不知悔改、有辱校長職務。

監察院調閱後續的往來交易情形，發現蔡樂生在遭縣政府處分後（2017年7月12日至2018年9月15日間）共委託買賣股票1萬9394筆、2萬9616張股票 （約14個月，每月平均委託買賣筆數約1380筆），即便扣除中午12時的休息時間，委託證券商買賣股票的筆數仍達1萬8679筆（平均每個月委託買賣筆數約1300筆）。若以更保守的方式估計（扣除可能由代理人委託的群益證券往來交易），期間交易筆數仍達5893筆。

蔡樂生接受監察院約詢，稱「我之前認為可以買股票，我承認不是我的專業，但是後面我們就利用下課時間或下班時間去預掛股票。我會盡量當天一定要把股票賣掉，我大部分時間都是在下課時間買賣股票。」不過2018年6月凱基證券的股票買賣交易紀錄顯示，當月共計委託凱基買賣股票1064筆、1314張，在20個交易日中，每天都委託交易，且只有6天未有每小時委託買賣股票。

監院認為校長的領導風格關係學校的發展，對每位小朋友影響很大，蔡在買賣下單的機動性、股票價格瞬息萬變的情勢下，能否專心執行校長職務不無疑慮，違反公務員服務法相關規定。公懲會認為蔡樂生行為不妥且損害公務人員形象，有懲戒必要，記過2次。

澎湖縣赤崁國小校長蔡樂生長期在上班時間炒股，監察院5月1日通過彈劾，公務員懲戒委員會認為蔡行為違失，判記過2次。記者王宏舜／攝影
澎湖縣赤崁國小校長蔡樂生長期在上班時間炒股，監察院5月1日通過彈劾，公務員懲戒委員會認為蔡行為違失，判記過2次。記者王宏舜／攝影

監察院 公務員 炒股

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