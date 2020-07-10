債務糾紛砸車毆傷2人 警方逮捕6男送辦

台中市鄭姓男子今天晚間開車載王男要用餐，行經北區一處路口時，遭6名歹徒攔車持棍棒毆傷，警方循線逮捕劉男等6人，初步調查劉男與王男間有債務糾紛，警方訊問後將依法送辦。

台中市議員施志昌今晚開車行經目睹整起事件，趕緊錄下畫面，直呼台中最近治安不佳，要求台中市長盧秀燕應多重視治安。

台中市警察局第二分局表示，鄭姓男子今天晚間6時21分，載王男行經北區中清路一段前，鄭男原預定停車準備用餐，突遭約6名男子分乘3部自小客車攔車，6人下車隨即持棍棒砸車，並持不明銳器刺向坐在副駕駛座的王男，6名歹徒犯案後逃逸。

王男大腿受傷流血，鄭男也遭打傷，2人都被送醫救治，警方晚間循線逮捕28歲劉姓男子等6人。警方初步調查，劉男與王男因財務問題發生糾紛，警方正進一步調查中，訊問後將依傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦。