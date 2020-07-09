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偷鑰匙潛入女友家 偷拍女友妹妹的「臀與胸」判刑
台北市大同區葉姓男子偷女友家鑰匙去複製，潛入女友家中，偷拍女友妹妹只穿內衣、內褲打手機的影像，被聲請簡易判決處刑，依妨害秘密罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，檢察官覺得判太輕，提起上訴，台北地院今天駁回上訴，葉判刑確定。
檢方指控，葉姓男子的王姓女友與妹妹同住台北市中山區林森北路一帶，葉未經女友同意，取得女友住處大門的鑰匙，拿去中山區鑰匙行請鎖匠複製備份，然後隨身攜帶。
2019年7月18日凌晨1時許，葉持複製的鑰匙開啟女友家的大門，潛行入內，發現女友的妹妹只穿著內衣、內褲正在打手機，以手機拍下女友妹妹的臀部、胸部隱私部位，女友的妹妹察覺，葉逃離現場，中山分局法辦葉，葉認罪，檢方聲請簡易判決處刑。
一審法院認為，葉是被害人姊姊的男朋友，為滿足偷窺慾望，無故侵入住宅，以行動電話竊錄他人的身體隱私部位，葉坦承犯行，表示願意賠錢，判刑4月，不過，檢察官認為葉未與對方和解，量刑過輕，難收懲儆之效，提起上訴。
二審審理認為，葉侵害被害人隱私，對被害人心理造成恐慌、不安全感等傷害，但他表示願與被害人和解、賠錢，只是被害人無意與他調解，一審判葉有期徒刑4月未逾越法定刑範圍，檢察官上訴無理由，駁回檢方上訴。
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