偷鑰匙潛入女友家　偷拍女友妹妹的「臀與胸」判刑

台北市大同區葉姓男子偷女友家鑰匙去複製，潛入女友家中，偷拍女友妹妹只穿內衣、內褲打手機的影像，被聲請簡易判決處刑，依妨害秘密罪判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，檢察官覺得判太輕，提起上訴，台北地院今天駁回上訴，葉判刑確定。

檢方指控，葉姓男子的王姓女友與妹妹同住台北市中山區林森北路一帶，葉未經女友同意，取得女友住處大門的鑰匙，拿去中山區鑰匙行請鎖匠複製備份，然後隨身攜帶。

2019年7月18日凌晨1時許，葉持複製的鑰匙開啟女友家的大門，潛行入內，發現女友的妹妹只穿著內衣、內褲正在打手機，以手機拍下女友妹妹的臀部、胸部隱私部位，女友的妹妹察覺，葉逃離現場，中山分局法辦葉，葉認罪，檢方聲請簡易判決處刑。

一審法院認為，葉是被害人姊姊的男朋友，為滿足偷窺慾望，無故侵入住宅，以行動電話竊錄他人的身體隱私部位，葉坦承犯行，表示願意賠錢，判刑4月，不過，檢察官認為葉未與對方和解，量刑過輕，難收懲儆之效，提起上訴。