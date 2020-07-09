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【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

金昌石礦逾期未開工判須做環差 否則不能實施開發行為

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
位於花蓮秀林勇士山頭的金昌石礦，2016年間因環評通過超過8年才開工，被環保署發函要求進行環差，金昌石礦不滿無法開工而提訴願，行政院撤銷環保署函。兩環團不服提告，最高行政法院今判兩環團勝訴確定。圖／本報資料照。
位於花蓮秀林勇士山頭的金昌石礦，2016年間因環評通過超過8年才開工，被環保署發函要求進行環差，金昌石礦不滿無法開工而提訴願，行政院撤銷環保署函。兩環團不服提告，最高行政法院今判兩環團勝訴確定。圖／本報資料照。

位於花蓮秀林勇士山頭的金昌石礦，2016年間因環評通過超過8年才開工，被環保署發函要求進行環差，金昌石礦不滿無法開工而提訴願，行政院撤銷環保署函。兩環團不服提告，一審認為依環評法規定應做環差報告，判環團勝訴。案經上訴，最高行政法院今駁回確定。

意即金昌須做環差報告送環保署審查，否則無法開工。

紀錄片《看見台灣》中出現秀林勇士山頭一片光禿禿的場景，該處原有台泥公司的寶來及合盛原石礦兩礦場，同屬台泥的金昌石礦一旦加入開採，三者面積將高達253.74公頃，成為全台最大聯合採礦區。

金昌石礦於2008年有條件通過環評，2009年取得經濟部礦業用地核定，2017年1月向經濟部申報開工，並換發礦場登記證，而經濟部於2月同意金昌沿用原礦場名稱申報開工，並切實依照礦業法、礦場安全法、水保法及環評法相關規定辦理。另換發礦場登記證，併予註銷作廢原證。

台灣蠻野心足生態協會、地球公民基金會，以公益團體身分取得環評法的公民告知與公民訴訟資格。兩環團認為，距離環評通過已8年多，依照環評法第16條之1，超過3年才開發，必須進行環差。環保署2016年12月發函要求金昌應辦環差及對策檢討報告。

金昌不滿要做環差，向行政院提訴願。訴願審議委員會認為經濟部既為目的事業主管機關，環保署應尊重其所提出的開工許可時間認定與意見，撤銷環保署函。

兩環團不服提告，一審查出，金昌向經濟部申請後，2009年4月2日經濟部以「核定函」作成開發許可，屬環評法第16條之1所稱「開發許可」。

金昌未依法於3年內開工，且從通過環評審查至今逾10年，且當地經蘇拉颱風、蘇花改計畫部分路段炸山開挖中仁隧道，但這些都未在2009年通過的環境影響評估說明書的評估範圍內。

一審指出，「開發地區的環境現況」從環保署有條件通過環評後已有變化，應依環評法第16條之1規定辦理。環保署以原處分命金昌應提出環現差分析及報告，送主管機關審查，未完成審查前不得開發，並無違誤。

金昌石礦不服上訴，最高行指出，金昌應於2009年4月2日取得開發許可後，於3年內實施開發行為，但其申報於2016年9月1日開工，顯逾3年始實施開發行為，自應依環評法第16條之1規定，提出現況差異分析及報告，送主管機關審查，駁回上訴。

環評 環保署

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