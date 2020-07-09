胡忠信說「兆豐紐約分行要關行」被告 今判無罪

兆豐金控海外分行多年前疑涉洗錢經台北地檢署簽結，名嘴胡忠信上政論節目指「兆豐紐約分行要關行」，被兆豐金自訴違反銀行法妨害信用罪，台北地院審理，今天判胡無罪。圖／報系資料照

兆豐金控海外分行多年前疑涉洗錢經台北地檢署簽結，名嘴胡忠信上政論節目指「兆豐紐約分行要關行」，被兆豐金自訴違反銀行法妨害信用罪，台北地院審理，今天判胡無罪。兆豐金可上訴。

自訴案審理中，胡忠信辯稱無罪，他表示，兆豐金因海外洗錢案被美國裁罰57億元是事實，「我在維護國家利益，兆豐金有什麼資格控告我？」，還認為兆豐金的自訴代理人應「低著頭出庭」。

胡忠信一告訴法官，他消息來源是美國的一位朋友，雙方用電話聯絡，沒有留有書面資料，而且台灣當局、FBI（美國聯邦調查局）、巴拿馬政府都知道兆豐金有洗錢之事。

兆豐金的律師吳春美說，胡忠信明知司法已查出兆豐並沒有洗錢情事，卻仍4次上民視「政經看民視」節目指兆豐案有國人洗錢，胡忠信犯誹謗罪、違反銀行法。

吳春美說，根據台北地檢署兆豐案的簽結資料，已查無本國人幫助洗錢，胡忠信卻還在政論節目中虛構「兆豐紐約分行要關行了」等；她稱，紐約分行有兆豐金20%以上的資產，胡的說法對兆豐金的信用造成極大損害。

兆豐金控洗錢疑案轟動一時，由台北地檢署分案查辦，2017年5月22日查無洗錢實據簽結，但依背信罪起訴前董事長蔡友才；洗錢案簽結時，台北地檢署發布新聞說明結論，但承辦檢察官實際的偵查方法？調查經過？並未曝光。