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小女兒未依約扶養母親 受贈1230坪土地法院判歸還

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣溪口鄉何姓老婦，20年前與陳姓小女兒簽下切結書，同意奉養父母至終老「可獲贈家鄉4筆土地」，何婦也將土地贈與並過戶小女兒；但何婦近年生活起居多由孫女照顧，生病住院小女兒也未照顧，何婦提出撤銷贈與，法院認為陳姓小女兒未盡扶養責任、違反切結書約定，原受贈土地應歸還，可上訴。

律師陳振榮表示，陳姓當事人（小女兒）尚未收到判決書，僅知道主文、不清楚細部判決內容，暫不做回應。

判決書指出，何姓老婦與已過世的陳姓丈夫育有7女，20年前擔心年老無人奉養，向女兒們表示「願意奉養者可獲贈家鄉土地」，陳姓小女兒同意奉養父母至終老，並簽下切結書表明「日後若不扶養父母或不盡責，願意無條件將受贈土地歸還」，何婦也將4筆共約1230坪土地，贈與並過戶給小女兒。

何婦主張，陳姓丈夫14年前過世後，7個女兒陸續出嫁、搬至外縣市，只剩何婦獨居在溪口鄉，生活起居多由孫女（6女兒之女）照顧，何婦生活費都用每月7000元老人年金，連到醫院就醫、住安養院、請外籍看護都堅持自付醫藥費，何婦生病住院小女兒也未到場照顧。

何婦前年跌倒腦出血，是附近親戚發現送醫，住院時小女兒進到院1次，之後送長照中心也未探望，因大女兒不捨母親無人照顧，才接到新北市養護中心居住、就近照顧，何婦日前透過大女兒提出撤銷贈與。

法院傳喚多名證人，認定何婦住安院時無人陪伴，陳姓小女兒雖曾帶何婦返家，未全然未盡照顧之責，但何婦就醫、腦溢血送醫、住院都非小女兒處置、照顧，認為陳姓小女兒未依約定盡扶養責任，違反切結書約定，小女兒當初接受贈與4筆土地都應歸還、移轉登記給何婦。

嘉義地方法院認為，陳姓小女兒未盡扶養責任、違反切結書約定，原受贈土地應歸還母親，可上訴。記者卜敏正／攝影
嘉義地方法院認為，陳姓小女兒未盡扶養責任、違反切結書約定，原受贈土地應歸還母親，可上訴。記者卜敏正／攝影

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