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影／中壢黑幫校園內誘簽賭 撒冥紙傳單暴力討債

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導

桃園市中壢警分局7月7日執行黑幫掃蕩行動，破獲謝姓犯嫌為首等7名黑幫集團成員，該組織以學生身分滲入校園後提供運動球版、賽車版供人下注簽賭，以高獲利為誘因，招攬多名被害人下注簽賭，遇被害人無力償還賭債，再以潑灑討債傳單、冥紙等暴力方式討債，全案依賭博、重利、恐嚇取財、妨害自由、妨害名譽等罪移送地檢署偵辦。

中壢警方受地檢署檢察官指揮偵辦，7月7日兵分6路同步查緝掃蕩，破獲以22歲謝姓犯嫌為首的集團犯罪，犯罪集團將中壢一處車體美容店家作為簽賭機房，並藉由學生身分侵入校園，嫌犯多利用學生好奇心態，提供運動球版及賽車版網路下注簽賭，並先以贈送500分(5000元價值)簽賭點數，主動招攬利誘多名被害人下注簽賭，有多名被害人欠下鉅額賭債。

其中有名劉姓被害人曾短短4天便欠下59萬債款，若被害人無力償還，謝嫌便會指使旗下成員擄人，逼迫被害人簽下本票或借據，再至被害人住宅前以潑灑討債傳單、冥紙等暴力方式討債，要脅被害人家屬償還債務，以此獲取相當暴利，而謝嫌及集團成員出門以黑色及白色新款賓士代步，過著豪奢的生活。

警方掌握情資後，經佈線追緝，掌握不法事證，一舉查獲謝嫌為首等7名黑幫成員，並於現場查扣涉案用手機、木棍、鋁棒等贓證物，全案依賭博、重利、恐嚇取財、妨害自由、妨害名譽等罪移送桃園地檢署偵辦。

桃園市中壢警分局7月7日執行黑幫掃蕩行動，破獲謝姓犯嫌為首等7名黑幫集團成員。記者高宇震／翻攝
桃園市中壢警分局7月7日執行黑幫掃蕩行動，破獲謝姓犯嫌為首等7名黑幫集團成員。記者高宇震／翻攝
犯罪集團以住宅前潑灑討債傳單等暴力方式討債。記者高宇震／翻攝
犯罪集團以住宅前潑灑討債傳單等暴力方式討債。記者高宇震／翻攝

簽賭 賭博 恐嚇

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