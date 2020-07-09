存款剩6萬硬要買260萬BMW 女地政士偽造存摺申請車貸

桃園1名女地政士存款僅剩6萬元，卻想買1輛價值260萬元的BMW，偽造存摺向銀行成功申請車貸，但她分期才繳不到一半就沒錢，銀行這才發現她當初存摺作假；審理時女子均坦承，辯稱後來和朋友借錢跳票，法院審酌女子損害銀行交易、放款風險，依偽造文書罪判她3月，可上訴。

檢警調查，女子擔心申請車輛貸款遭拒絕，2013年9月30日在其存摺影本內填寫不實的交易明細，向銀行謊稱自己分別於同年10月1日、2日各存入30萬元、20萬元，具有一定財力，由銀行審核相關資料後撥款260萬給她，共分60期，每期得繳4萬5000元。

直到2016年1月4日女子還不出錢，銀行發現報警才曝光，審理時女子坦承不諱，並有存摺影本、銀行資料及買車紀錄等，她也表示，當初申請車貸時確實有還款能力，也繳了好幾期，後來因為向朋友借錢，沒有還錢又跳票，自己才無法按期繳納車貸。

法院認為女子為圖順利買車，明知自己戶頭內只剩下6萬多元，依其經濟狀況恐無法順利向銀行申請車貸，卻用虛偽存摺影本申貸，損害銀行交易正確性、資金管理及授信放款風險控制。