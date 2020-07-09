葉世文詐特別費、縣政業務費9.8萬 公懲會撤職停用2年

前桃園縣副縣長葉世文2013、2014年間不實請領特別費、縣政業務費9萬8679元，監察院認為違法事實明確，上月4日通過彈劾，移送公務員懲戒委員會。公懲會判撤職並停止任用2年。

彈劾案文指出，葉世文（72歲）擔任桃園縣副縣長時，明知特別費和縣政業務費需以公務上實際消費的單據請領，卻提供不實的支出憑證和載明不實餐敘與贈禮對象等用途的核銷便箋，再由桃園縣政府秘書處代為辦理核銷特別費4萬8030元、縣政業務費5萬649元，共計9萬8679元。

葉因違反貪汙治罪條例等案件，經檢察官提起公訴後，桃園地院依利用職務上機會詐取財物罪判刑、褫奪公權。監院認為葉世文損害桃園縣政府核銷經費的正確性，違反公務員服務法第5條規定，且情節重大，有公務員懲戒法第2條應受懲戒事由及懲戒的必要，因此提案彈劾。

公懲會認為葉有懲戒必要，判撤職並停止任用2年。