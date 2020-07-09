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葉世文詐特別費、縣政業務費9.8萬 公懲會撤職停用2年
前桃園縣副縣長葉世文2013、2014年間不實請領特別費、縣政業務費9萬8679元，監察院認為違法事實明確，上月4日通過彈劾，移送公務員懲戒委員會。公懲會判撤職並停止任用2年。
彈劾案文指出，葉世文（72歲）擔任桃園縣副縣長時，明知特別費和縣政業務費需以公務上實際消費的單據請領，卻提供不實的支出憑證和載明不實餐敘與贈禮對象等用途的核銷便箋，再由桃園縣政府秘書處代為辦理核銷特別費4萬8030元、縣政業務費5萬649元，共計9萬8679元。
葉因違反貪汙治罪條例等案件，經檢察官提起公訴後，桃園地院依利用職務上機會詐取財物罪判刑、褫奪公權。監院認為葉世文損害桃園縣政府核銷經費的正確性，違反公務員服務法第5條規定，且情節重大，有公務員懲戒法第2條應受懲戒事由及懲戒的必要，因此提案彈劾。
公懲會認為葉有懲戒必要，判撤職並停止任用2年。
葉世文2008年9月至2013年6月間擔任營建署署長，2013年7月至2014年5月任桃園縣副縣長；他因林口、八德合宜住宅案、財產來源不明罪而被判刑14年定讞，現在台中外役監服刑。此外，葉涉以支付時任總統府顧問廖了以、內政部長李鴻源吃飯為由，詐12萬多的特別費，桃園地院依利用職務機會詐取財物罪判8年徒刑，褫奪公權7年，高院定7月14日宣判。
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