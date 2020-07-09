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慣竊破壞鐵窗進嘉縣議員服務處等地偷錢 判刑1年4個月
黃姓男子今年2月侵入嘉義縣朴子市2處民宅，偷竊神明金牌丶現金，其中嘉縣議員黃嫈珺朴子市服務處也被竊5萬元，經警方偵辦逮捕，檢察官依竊盜罪起訴，法院判黃1年4個月徒刑、不得易科罰金；另案依竊盜累犯判刑5個月，得易科罰金。
起訴書指出，52歲黃姓慣竊今年2月1日凌晨1時許，先到嘉義縣朴子市大同路某整修中房屋四樓，再翻牆至隔鄰陽台，打開落地門窗後，侵入陳姓屋主家神明廳，竊得懸掛在神像上金牌3面；同日約凌晨2時許，又到黃嫈珺議員服務處，破壞鐵窗入內，竊得現金5萬元。
朴子警分局員警指出，接獲報案後調閱附近監視器，比對犯嫌特徵查出黃姓慣竊特徵相符，並查出黃暫居彰化縣秀水鄉，偵查過程為避免黃發現，員警還在黃租屋處旁穿籃球衣邊打球、慢跑、邊監控，直到3月10日黃嫌再度犯案，才申請搜索票，查得相關竊盜工具丶將黃逮捕。
判決書指出，黃男坦承犯行，共犯下3起竊盜罪，其中2罪採限制加重原則，不得易科罰金，另1罪得易科罰金。另警方搜索到的萬用鑰匙丶剪刀丶切割器等，黃雖坦承是犯罪工具，但未用在上訴案件丶不沒收。
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