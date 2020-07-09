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不知酒駕遭拘提 偏鄉男到派出所預購三倍券當場被逮
花蓮一名中年男子因酒駕涉犯公共危險罪嫌，但他在外地工作，屢傳不到遭拘提。他近日到派出所預購三倍券，警方比對後發現他竟是拘提犯，當場逮個正著，辦完預購直接解送花蓮地檢署。
花蓮中區的萬榮鄉，有西林、見晴、萬榮、明利及紅葉5村，因沒有超商、郵局，是全國少數由警方支援三倍券預購、領購的區域，鳳林警分局轄下西林派出所、紅葉派出所、萬榮分駐所，從1日起在所內受理村民預購，第一波到7日截止，一共受理761件。
萬榮分駐所長吳明遠今天說，日前有一名年約50歲的中年男子，到所內拿出身分證件要辦理三倍券預購，承辦員警上系統登錄資料時，赫然發現這名男子因涉犯公共危險罪，屢傳不到，遭花蓮地檢署發布拘提，拘提日到13日為止。
警方告知對方「你被拘提了」，男子一臉錯愕，表示自己長年在外地工作，根本不知道涉案遭傳喚、拘提。男子苦著一張臉辦完預購，即坐上警車直接被送到花蓮地檢署。
吳明遠說，這名男子已辦完三倍券預購，之後可由家人持證件，一樣到派出所代領。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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