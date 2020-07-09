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隱忍13年…女子控姨丈性侵仍構成
新北一名男子遭指控13年前性侵就讀國中的外甥女，其雖矢口否認，辯稱對方是不滿房產借名登記一事而提告，但說法未被採信，今天被新北地院依成年人故意對少年犯乘機性交罪判刑3年10月。全案可上訴。
判決指出，男子是外甥女的姨丈，其涉嫌利用2007年7月外甥女借住家中機會，趁對方睡覺時毛手毛腳，並分別以手指和不明物體插入對方下體及肛門，直至去年除夕夜圍爐才被指控性侵。
審理時，男子否認犯行，供稱外甥女雖然國小時常在他家過夜，但上國中之後就沒有。他還說，外甥女是因為其母將購買的房屋借名登記在其阿姨名下，認為他們夫妻要侵占房子，才會指控性侵。
法院調查，雖然事隔多年，但被害女子對於案發經過的供述大略一致，而且在其他親友眼中，她在案發之前與姨丈夫婦感情也算融洽，甚至與阿姨情同姊妹，應無誣陷男子動機，指證應可採信。
此外，被害女子的哥哥也證稱她上國中之後仍會到姨丈家玩，父親也曾聽聞女兒被偷摸一事，但由母親追問後續，結果不了了之。
法院再查，除了家人之外，被害女子的國中同學也證稱曾聽聞性侵一事，但不清楚對象是誰，只知道她每次提及此事時，情緒反應相當大，會邊哭邊笑。另外，被害女子的房東也證稱曾在她的房間內看到精神科藥袋，詢問後，她就泣訴自己國中時遭性侵一事。
法院認為，全案是被害少女去年除夕夜圍爐時，因與阿姨發生爭執，憤而到警局提告才曝光。此與一般性侵被害人原本選擇隱忍，但遇到突發狀況或偶然事件，始鼓起勇氣或情緒上湧而出面揭發加害遭遇吻合，因此認定性侵情事屬實，最後審酌男子犯罪情節和犯後態度等情量刑。
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