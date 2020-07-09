快訊

東京單日224確診新高因篩檢數多？ 媒體打臉小池說法

隨機傷人？因碰撞起口角 80歲男一時氣憤持刀刺傷壯漢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隱忍13年…女子控姨丈性侵仍構成

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名男子遭指控13年前性侵就讀國中的外甥女，其雖矢口否認，辯稱對方是不滿房產借名登記一事而提告，但說法未被採信，今天被新北地院依成年人故意對少年犯乘機性交罪判刑3年10月。全案可上訴。

判決指出，男子是外甥女的姨丈，其涉嫌利用2007年7月外甥女借住家中機會，趁對方睡覺時毛手毛腳，並分別以手指和不明物體插入對方下體及肛門，直至去年除夕夜圍爐才被指控性侵。

審理時，男子否認犯行，供稱外甥女雖然國小時常在他家過夜，但上國中之後就沒有。他還說，外甥女是因為其母將購買的房屋借名登記在其阿姨名下，認為他們夫妻要侵占房子，才會指控性侵。

法院調查，雖然事隔多年，但被害女子對於案發經過的供述大略一致，而且在其他親友眼中，她在案發之前與姨丈夫婦感情也算融洽，甚至與阿姨情同姊妹，應無誣陷男子動機，指證應可採信。

此外，被害女子的哥哥也證稱她上國中之後仍會到姨丈家玩，父親也曾聽聞女兒被偷摸一事，但由母親追問後續，結果不了了之。

法院再查，除了家人之外，被害女子的國中同學也證稱曾聽聞性侵一事，但不清楚對象是誰，只知道她每次提及此事時，情緒反應相當大，會邊哭邊笑。另外，被害女子的房東也證稱曾在她的房間內看到精神科藥袋，詢問後，她就泣訴自己國中時遭性侵一事。

法院認為，全案是被害少女去年除夕夜圍爐時，因與阿姨發生爭執，憤而到警局提告才曝光。此與一般性侵被害人原本選擇隱忍，但遇到突發狀況或偶然事件，始鼓起勇氣或情緒上湧而出面揭發加害遭遇吻合，因此認定性侵情事屬實，最後審酌男子犯罪情節和犯後態度等情量刑。

新北一名男子遭指控13年前性侵就讀國中的外甥女，雖矢口否認，但說法未被採信，最後被新北地院判刑3年10月（示意圖）。本報資料照片
新北一名男子遭指控13年前性侵就讀國中的外甥女，雖矢口否認，但說法未被採信，最後被新北地院判刑3年10月（示意圖）。本報資料照片

性侵 新北

延伸閱讀

「你有家庭可以回，我的傷痛要歸給誰？」新北衛生局墜樓案：為何漏接性侵受害者？

惡軍人性侵猥褻8少女還拍裸照、最小12歲遭訴 部隊開除

影／鈕承澤涉性侵劇組女助理 二審出庭合十、未多言

衛生局女員工墜樓 前老闆列被告警局作筆錄「未性侵」

相關新聞

被葛特曼指控「騙子」 柯文哲：對個人最大的污辱

《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）前年來台指控競選連任的台北市長柯...

不知酒駕遭拘提 偏鄉男到派出所預購三倍券當場被逮

花蓮一名中年男子因酒駕涉犯公共危險罪嫌，但他在外地工作，屢傳不到遭拘提。他近日到派出所預購三倍券，警方比對後發現他竟是拘...

隱忍13年…女子控姨丈性侵仍構成

新北一名男子遭指控13年前性侵就讀國中的外甥女，其雖矢口否認，辯稱對方是不滿房產借名登記一事而提告，但說法未被採信，今天...

高雄警見義勇為 下班遇車禍肇逃追人攔車

高雄苓雅警分局福德二路派出所黃姓員警，6日下班時見到擦撞車禍，機車駕駛倒地，但相撞的轎車卻渾然不覺逕自開走，黃員立即騎機...

影／瞎！太入戲「讓子彈飛」？他惡作劇謊報「我被擄」

「槍在手，跟我走」，高雄市20歲翁姓男子跟朋友們開玩笑，惡作劇模仿大陸火紅電影「讓子彈飛」，假裝自己遭擄，頭套深色環保袋...

知名量販店員工A走貨物…上網開店販售 業務侵占遭訴

知名的大型連鎖量販店朱姓員工，涉嫌利用職務之便，把外接硬碟、吹風機等電器貨物占為己有，還在蝦皮購物上經營小舖，販賣量販店...

酒測0.17辯受傷血液乳酸提高 法官認檢測不準撤銷裁罰

李姓青年去年騎機車經沙鹿區三民路發生交通事故，驗出吐氣值為0.17毫克，獲檢察官不起訴處分，但被警方依行政罰法裁處罰鍰新...

防疫情趨緩黑道放款 北市警啟動專案掃黑7日逮51人

因疫情趨緩，台北市警方為避免黑幫藉機對資金不足者放款衍生暴力犯罪，於本月1至7日啟動掃黑專案，共查獲涉嫌強盜、恐嚇、非法...

影／不滿葛特曼「騙子」說 柯文哲提告後發表強烈聲明

《屠殺》一書作者伊森．葛特曼前年來台指控競選連任的台北市長柯文哲是「騙子」。柯控告葛特曼涉誹謗罪，台北地檢署今天上午傳喚...

引爆邱太三、彭坤業關說 壢新院長逃漏稅5億遭判3年4月

桃園聯新醫療國際集團總執行長、壢新醫院院長張煥禎等人因涉嫌逃漏稅5億元遭起訴，認罪協商階段牽扯出前法務部長邱太三、桃園地...

又1名嘴與陳菊談和 張友驊：放棄傳喚陳其邁

監察院長被提名人、總統府前秘書長陳菊自訴政論名嘴張友驊加重誹謗，台北地院今天加開臨時調查庭傳喚張友驊；張出庭說，有意願和...

懷疑陸妻外遇遭嗆「你不行」 他53刀殺死妻判關12年8月

男子呂鴻猷質疑王姓陸籍妻子外遇，去年雙方發生口角，他拿水果刀狂刺妻子53刀致死，一、二審均依殺人罪判刑12年8月，褫奪公...

熱門新聞

惡軍人性侵猥褻8少女還拍裸照、最小12歲遭訴 部隊開除

影／台中東區平房火警竄大量濃煙 屋主不在家警消滅火

獸父長期猥褻、彈弄9歲兒子生殖器 2年244次判刑5年

台東不動產賣糾紛2男持西瓜刀砍人 警12小時逮人

不滿遭按喇叭 惡運將撞倒騎士：沒把你撞怎樣已經不錯

「剪髮像狗啃」新嫁娘網路留負評 美髮師求償48萬敗訴

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。