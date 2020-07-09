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知名量販店員工A走貨物…上網開店販售 業務侵占遭訴
知名的大型連鎖量販店朱姓員工，涉嫌利用職務之便，把外接硬碟、吹風機等電器貨物占為己有，還在蝦皮購物上經營小舖，販賣量販店貨物，全案遭量販店人員發現物品失竊報案，追出朱男犯行。士林地檢署日前偵結，依業務侵占罪嫌起訴。
起訴指出，朱在北市連鎖量販店倉儲上班，擔任3c部門擔任課員，負責銷售、調整庫存及訂貨，竟然從去年6月至今年1月間，把公司物品占為己有，在蝦皮拍賣經營店面變賣商品。
經統計，朱男拿走倉儲內的貨物，包含知名廠牌的軍規防震外接硬碟、高畫質機車記錄器、藍芽喇叭、手提音響、奈米水離子吹風機、調理機、體重體脂計等37項商品，共計總價32萬1385元。
朱到案供稱，擔任量販店客源，負責銷售、調整庫存，有拿走公司產品上網變賣，但對於貨物數量則稱沒有偷那麼多，並歸還部分產品。
量販店發現貨物數量有異，調閱監視器清查，發現朱不法行為。檢察官認定，朱犯業務侵占罪嫌，依法提起公訴。
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