酒測0.17辯受傷血液乳酸提高 法官認檢測不準撤銷裁罰

李姓青年去年騎機車經沙鹿區三民路發生交通事故，驗出吐氣值為0.17毫克，獲檢察官不起訴處分，但被警方依行政罰法裁處罰鍰新台幣1萬5000元，吊扣駕照12個月，李提起行政訴訟，強調他沒有喝酒，可能因他受傷，血液中的乳酸含量提高，才測出酒精濃度，台中地院認檢測方式不夠準確，判決撤銷台中市交通事件裁決處的裁決。

19歲的李姓青年，去年1月12日上午騎機車，行經中市沙鹿區三民路發生交通事故，因酒後肇事抽血酒則值為0.035G%，相當於吐氣值0.17毫克，警方依公共危險罪移送法辦，但檢察官以酒測值未達0.25毫克，予以不起訴處分。

但警方依行政罰法、道路交通管理處罰條例規定，去年9月24日對李裁罰新台幣1萬5000元，吊扣駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習，李不服提起行政訴訟。

李強調當天他根本就沒有喝酒，與朋友在超商外面玩牌聊天，朋友都可以幫他作證，辯稱他是上班途中精神不濟而發生事故，事故前他沒有喝酒，可能因他受傷，血液中的乳酸含量提高，測出酒精濃度。

法官認為，一般醫院的急診生化儀器，較易受一些因素影響，因此生化酵素分析結果僅能提供醫療的參考，必需再以頂空氣相層析分析法確認，始能供為法庭上的證據。

本案李男由救護車送往光田綜合醫院救治，由醫護人員治療前抽血酒測，以酵素分析法檢測血中酒精濃度，只針對李的血液檢體做檢測，至於是否可知有食用酒精成分之物，檢驗科無法判斷。