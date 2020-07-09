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影／不滿葛特曼「騙子」說 柯文哲提告後發表強烈聲明
《屠殺》一書作者伊森．葛特曼前年來台指控競選連任的台北市長柯文哲是「騙子」。柯控告葛特曼涉誹謗罪，台北地檢署今天上午傳喚柯到庭，柯文哲在庭訊後發表聲明強調，「這除了是對我個人最大的汙辱，也會影響台灣在國際上的形象」。
柯文哲聲明指出，第一，台灣很多人去大陸接受器官移植，因為在台灣接受器官移植的人數和移植後使用抗排斥藥物的人數有非常大的落差。第二，醫界時常耳聞台灣有病人去中國移植器官。第三，中國大多是從死刑犯身上取得器官，但是死刑犯不全部是來自法輪功，事實上大陸也沒有腦死判定條例，不像台灣器官來源是腦死的病人。
柯文哲表示，台灣器官捐贈移植系統是自己所建立的，所以他對這些數據很清楚。依他的醫學專業及臨床經驗， 他對葛特曼的訪談作了一些陳述。但是他所說的事情，葛特曼不應當把願意出面說明的人，當作摘取器官的主角，並在選前來台灣說他是騙子。
柯文哲指出，自己過去三十年的時間，奉獻給醫學，照顧過數以千計的病人，今日提告，是因為自己受到不白之冤。仲介器官買賣是非常嚴重的指控，這除了是對他個人最大的汙辱，也會影響台灣在國際上的形象。
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