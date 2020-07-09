快訊

中職／富邦胡金龍事件 成當年中信「冰風暴」翻版？

蘇格蘭也跟進！台灣旅客入境 7月10日起免隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被葛特曼指控「騙子」 柯文哲：對個人最大的污辱

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）前年來台指控競選連任的台北市長柯文哲是「騙子（liar）」。柯控告葛特曼涉誹謗罪，台北地檢署今上午傳喚柯到庭，他庭訊後發聲明強調，「這除了是對我個人最大的污辱，也會影響台灣在國際上的形象。」

作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaughter），提及柯文哲曾帶病人到中國大陸進行器官移植，並確知所有器官都會來自法輪功。

前年10月2日下午，他在國賓大飯店開記者會，有民眾以英文發問：「Do you think Dr.KO is a liar？」（你認為柯醫師是騙子嗎？）葛特曼思考一會後，點頭稱「Yes」（是）。

葛特曼還指柯文哲因到中國大陸推廣葉克膜技術而助長法輪功學員器官活摘的可能。柯文哲不滿被稱為「Liar（騙子）」，10月4日提告葛特曼涉妨害名譽罪。

前年10月5日，主任檢察官張書華首次以被告、證人身分傳訊葛特曼到庭，葛特曼結束8小時庭訊後獲請回，已出境。由於案件社會矚目，今在前特偵組舊址的北檢第五辦公室，首度以告訴人身分傳訊柯文哲。

他庭訊後發表聲明，第一，台灣很多人去大陸接受器官移植，因為在台灣接受器官移植的人數和移植後使用抗排斥藥物的人數有非常大的落差。第二，醫界時常耳聞台灣有病人去中國移植器官。

第三，中國大多是從死刑犯身上取得器官，但是死刑犯不全部是來自法輪功，事實上大陸也沒有腦死判定條例，不像台灣器官來源是腦死的病人。

柯文哲表示，台灣器官捐贈移植系統是我所建立的，所以我對這些數據很清楚。依我的醫學專業及臨床經驗，我對葛特曼的訪談作了一些陳述。但是我所說的事情，葛特曼不應當把願意出面說明的人，當作摘取器官的主角，並在選前來台灣說我是騙子。

我當醫生的時候，無論是病患、家屬、醫界同仁、國際學者對於我在醫學的專業有極高的信賴。當時葛特曼來台灣是為了做人權相關的研究調查，我願意具名接受訪談，說明我所知道的事情。我說：『有人』這樣做。但葛特曼竟然把接受訪談者變成了罪犯。我完全無法接受這樣的事情。

此外，葛特曼在出書前也未曾再來信詢問，2014年我方去函要求更正，葛特曼亦回信確認我並非書中的主角，並答應於新版時會做修正。但令人憤怒的是，葛特曼在2018年出中譯本時，竟然蓄意先出跟我有關的第九章，並且也未對內容做任何的修正。此外，還到台灣來開新書發表會，對我有不實的指控，這是對我的污辱，也是對台灣醫界的污辱。

我過去三十年的時間，奉獻給醫學，照顧過數以千計的病人，今日提告，是因為我受到不白之冤。仲介器官買賣是非常嚴重的指控，這除了是對我個人最大的污辱，也會影響台灣在國際上的形象。

台灣的法院應是保護公平正義的地方，既然葛特曼站在台灣的土地上胡亂指控、栽贓，我向檢察官提出要求跟葛特曼對質，這不僅是捍衛我的名譽，也是捍衛台灣在國際醫療的信譽。

柯文哲控告葛特曼涉誹謗罪，台北地檢署今上午傳喚柯到庭。記者杜建重／攝影
柯文哲控告葛特曼涉誹謗罪，台北地檢署今上午傳喚柯到庭。記者杜建重／攝影

葛特曼 器官捐贈 柯文哲

延伸閱讀

北市社宅工程凌晨12點灌漿 羅智強嗆：柯文哲去住一晚

器官移植風波 柯文哲被葛特曼指控「騙子」微笑出庭

不滿葛特曼指控騙子 柯文哲提告與葛直球對決

短評／大巨蛋將全面復工 柯文哲清理戰場 劍指2024？

相關新聞

引爆邱太三、彭坤業關說 壢新院長逃漏稅5億遭判3年4月

桃園聯新醫療國際集團總執行長、壢新醫院院長張煥禎等人因涉嫌逃漏稅5億元遭起訴，認罪協商階段牽扯出前法務部長邱太三、桃園地...

懷疑陸妻外遇遭嗆「你不行」 他53刀殺死妻判關12年8月

男子呂鴻猷質疑王姓陸籍妻子外遇，去年雙方發生口角，他拿水果刀狂刺妻子53刀致死，一、二審均依殺人罪判刑12年8月，褫奪公...

被葛特曼指控「騙子」 柯文哲：對個人最大的污辱

《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）前年來台指控競選連任的台北市長柯...

又1名嘴與陳菊談和 張友驊：放棄傳喚陳其邁

監察院長被提名人、總統府前秘書長陳菊自訴政論名嘴張友驊加重誹謗，台北地院今天加開臨時調查庭傳喚張友驊；張出庭說，有意願和...

影／不滿葛特曼「騙子」說 柯文哲提告後發表強烈聲明

《屠殺》一書作者伊森．葛特曼前年來台指控競選連任的台北市長柯文哲是「騙子」。柯控告葛特曼涉誹謗罪，台北地檢署今天上午傳喚...

闖紅燈嗆警「看你長什麼樣、什麼鳥樣」…代價一萬元

36歲葉姓男子今年3月26日晚間開車違規闖紅燈，遭新竹市警方攔停開單，導致葉心生不滿，當場辱罵警員「我看你長什麼樣、什麼...

器官移植風波 柯文哲被葛特曼指控「騙子」微笑出庭

《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）前年來台指控競選連任的台北市長柯...

不滿葛特曼指控騙子 柯文哲提告與葛直球對決

《屠殺》一書作者伊森．葛特曼來台指控台北市長柯文哲是「騙子」。柯不滿名譽受損，委由律師陸正義控告葛特曼涉誹謗罪，地檢署上...

宏達電前首席設計師當內鬼 高院宣判說...管轄錯誤

宏達電前首席設計師簡志霖被控將商業機密重製攜往大陸，向廠商收取回扣案，台北地院依違反營業秘密法、證交法、商會法等罪判簡7...

驗尿有嗎啡陽性反應 女子稱服用止咳藥水所致判無罪

曾姓女子有多次施用毒品前科，也曾遭強制戒治，去年5月15日因案付保護管束，經台南地檢署觀護人通知到場接受採尿送驗，檢驗結...

摸女大腿性騷雖獲檢不起訴 難逃性騷擾防治委員會裁罰

男子阿龍2年前搭國光客運，以左手碰觸隔壁女乘客小玉的大腿外側3次，經被害人提起刑事告訴及向台中市政府申訴，檢察官以他碰觸...

林蔚山掏空大同判8年 稱有新事實新證據想再審爭出獄

大同前董事長林蔚山涉掏空大同公司案，台灣高等法院更一審依違反證交法加重背信罪，判林蔚山8年徒刑，併科罰金3億元，最高法院...

熱門新聞

惡軍人性侵猥褻8少女還拍裸照、最小12歲遭訴 部隊開除

影／台中東區平房火警竄大量濃煙 屋主不在家警消滅火

獸父長期猥褻、彈弄9歲兒子生殖器 2年244次判刑5年

台東不動產賣糾紛2男持西瓜刀砍人 警12小時逮人

不滿遭按喇叭 惡運將撞倒騎士：沒把你撞怎樣已經不錯

推筒子賭博也防疫 苗警破獲現場沒有賭客的網路賭場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。