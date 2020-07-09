被葛特曼指控「騙子」 柯文哲：對個人最大的污辱

《屠殺》（The Slaughter）一書作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）前年來台指控競選連任的台北市長柯文哲是「騙子（liar）」。柯控告葛特曼涉誹謗罪，台北地檢署今上午傳喚柯到庭，他庭訊後發聲明強調，「這除了是對我個人最大的污辱，也會影響台灣在國際上的形象。」

作家伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）著作「屠殺」（The Slaughter），提及柯文哲曾帶病人到中國大陸進行器官移植，並確知所有器官都會來自法輪功。

前年10月2日下午，他在國賓大飯店開記者會，有民眾以英文發問：「Do you think Dr.KO is a liar？」（你認為柯醫師是騙子嗎？）葛特曼思考一會後，點頭稱「Yes」（是）。

葛特曼還指柯文哲因到中國大陸推廣葉克膜技術而助長法輪功學員器官活摘的可能。柯文哲不滿被稱為「Liar（騙子）」，10月4日提告葛特曼涉妨害名譽罪。

前年10月5日，主任檢察官張書華首次以被告、證人身分傳訊葛特曼到庭，葛特曼結束8小時庭訊後獲請回，已出境。由於案件社會矚目，今在前特偵組舊址的北檢第五辦公室，首度以告訴人身分傳訊柯文哲。

他庭訊後發表聲明，第一，台灣很多人去大陸接受器官移植，因為在台灣接受器官移植的人數和移植後使用抗排斥藥物的人數有非常大的落差。第二，醫界時常耳聞台灣有病人去中國移植器官。

第三，中國大多是從死刑犯身上取得器官，但是死刑犯不全部是來自法輪功，事實上大陸也沒有腦死判定條例，不像台灣器官來源是腦死的病人。

柯文哲表示，台灣器官捐贈移植系統是我所建立的，所以我對這些數據很清楚。依我的醫學專業及臨床經驗，我對葛特曼的訪談作了一些陳述。但是我所說的事情，葛特曼不應當把願意出面說明的人，當作摘取器官的主角，並在選前來台灣說我是騙子。

我當醫生的時候，無論是病患、家屬、醫界同仁、國際學者對於我在醫學的專業有極高的信賴。當時葛特曼來台灣是為了做人權相關的研究調查，我願意具名接受訪談，說明我所知道的事情。我說：『有人』這樣做。但葛特曼竟然把接受訪談者變成了罪犯。我完全無法接受這樣的事情。

此外，葛特曼在出書前也未曾再來信詢問，2014年我方去函要求更正，葛特曼亦回信確認我並非書中的主角，並答應於新版時會做修正。但令人憤怒的是，葛特曼在2018年出中譯本時，竟然蓄意先出跟我有關的第九章，並且也未對內容做任何的修正。此外，還到台灣來開新書發表會，對我有不實的指控，這是對我的污辱，也是對台灣醫界的污辱。

我過去三十年的時間，奉獻給醫學，照顧過數以千計的病人，今日提告，是因為我受到不白之冤。仲介器官買賣是非常嚴重的指控，這除了是對我個人最大的污辱，也會影響台灣在國際上的形象。