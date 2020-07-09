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引爆邱太三、彭坤業關說 壢新院長逃漏稅5億遭判3年4月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園聯新醫療國際集團總執行長、壢新醫院院長張煥禎等人因涉嫌逃漏稅5億元遭起訴，認罪協商階段牽扯出前法務部長邱太三、桃園地檢前檢察長彭坤業涉及關說，司法界一片譁然，邱、彭相繼辭職、調離，該案協商破局改為一般審理，桃園地院今依8個逃漏稅罪，判張3年4月徒刑，可上訴。

該案協商破局後，桃園去年11月首開準備程序庭，張煥禎均否認犯行，表示醫院是自己百分之百獨資，也未設行政副院長一職，相關業務授權給各單位自行處理，財稅事項則委託給會計師事務所，他根本不知道有員工帳戶，也不清楚有對外財報區隔等漏報事實。

壢新彭姓財務長則坦承部分事實，但否認犯罪，表示張煥禎沒有指示她，張的所得稅率大約40%至45%，自己替張節稅是希望剩下多餘的錢可以更方便運用，比如說拿來購買醫院醫療設備等用途。

桃園地院指出，張煥禎指示彭女、盧女幫助期逃漏稅，交付銀行帳戶、印章等，讓張從2007年至2014年間，8度隱匿部分業務收入，將醫院部分現金收入轉移至醫院以外帳戶、處所，已非屬稅務申報上單純漏報部分收入的消極行為，經比對證詞、醫院帳戶，認定張自始知情，不採信其辯詞。

桃園地院認為，張煥禎為醫院院長、獨資經營者，彭、林則為財務處長、會計人員，且張犯後矢口否認，逃漏稅金額從300萬元至8000萬元不等，金額十分巨大，本應從重量刑，考量張對桃園地區醫療服務品質、多從事公益活動，且案件爆發後已補繳回大部分逃漏稅，僅因部分過期未繳回。

法院審理後依8個逃漏稅罪，各判張煥禎有有期徒刑8月至1年8月，應執行3年4月，彭女、林女及盧女各判2年、1年及6月。

全案起因桃園地檢起訴張煥禎涉嫌逃漏稅5億元，張的律師、公訴檢查官對是否認罪協商認知不同，後彭坤業接獲陳情稱公訴檢察官態度前後不一，答應又反悔，直到檢察官論壇一篇PO文，表示檢察官接獲檢察長指示要盡力促成協商，該檢察官質疑關說並拒絕，並牽扯出彭是受邱太三陳情。

案發後彭被調至台灣高檢署擔任主任檢察官，邱太三也辭去國安會諮委，高檢署調查認定彭指示失當，送交監察院雖認定關說但彈劾未過，檢察官評鑑委員會以彭處置失當，建議法務部給予警告，經檢審會決議記警告，彭因此考績未達良好。

桃園地院依8個逃漏稅罪判張煥禎一共3年4月，可上訴。圖／報系資料照
桃園地院依8個逃漏稅罪判張煥禎一共3年4月，可上訴。圖／報系資料照

逃漏稅 檢察官 邱太三

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